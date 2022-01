« Vous ne savez pas comme je le sais »: le démarreur de l’âme de Sam & Dave

Sam Moore et Dave Prater ont fait leur part du paiement des cotisations. Les soul men de Floride et de Géorgie se sont rencontrés respectivement en 1961 et ont enregistré deux singles pour le label Marlin à Miami, puis une demi-douzaine pour Roulette à New York, dont aucun n’a troublé les charts.

Mais au cours de la première semaine de 1966, Sam & Dave sont arrivés sur la scène nationale américaine avec ce qui est devenu le premier d’une série de singles classiques pour Stax, « Vous ne savez pas comme je sais. » Au cours de leur apprentissage, le duo avait perfectionné ses compétences en tant qu’acteur dynamique, et après avoir signé avec Atlantic en 1964, le producteur-exécutif Jerry Wexler les a mis avec le label Stax et son équipe interne de musiciens et d’écrivains.

Cela n’a pas produit de retours immédiats, même avec la présence d’écrivains Isaac Hayes et David Porter. Mais lorsque ce duo a uni ses forces pour créer « You Don’t Know Like I Know », Sam et Dave l’ont transformé en dynamite soul. La chanson a fait ses débuts en toute confiance sur le Billboard’s Top Selling Rhythm & Blues Singles, le plus élevé du compte à rebours du 1er janvier 1966, à la 29e place. C’était en bonne compagnie, arrivant la même semaine que Stevie Wonderest « tendu » et les Miracles « Aller à un go go. »

Écoutez la liste de lecture Stax Classics sur Apple Music et Spotify.

La chanson de Sam & Dave n’a fait qu’une petite brèche sur le marché de la pop, atteignant la 90e place du Hot 100, mais a grimpé jusqu’à la 7e place du classement soul en février 1967. Deux mois plus tard, le duo l’a suivi avec la chanson qui vraiment fait son nom une fois pour toutes, « Attendez ! J’arrive’. » Pendant ce temps, un an après la percée du duo Stax, Hayes proposait sa propre version de la chanson qu’il a co-écrit. Il a inclus « You Don’t Know Like I Know » sur son premier album solo Presenting Isaac Hayes, enregistré chez Stax et sorti en février 1968.

Achetez ou diffusez « You Don’t Know Like I Know » sur la compilation de 3 CD Soulsville USA.