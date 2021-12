Vous ne savez pas comment arrêter de crier après vos enfants ? Suivez ces stratégies

13/12/2021

Alicia mendoza

Beaucoup d’entre nous connaissent sûrement cette situation. Nous rentrons fatigués à la maison et notre fils ne veut pas s’asseoir pour dîner. Nous répétons qu’il doit venir et qu’il ne vient pas. Puisqu’il nous ignore, nous recourons à cri pour qu’il vienne dîner.

Personne n’aime crier Mais souvent, c’est le seul outil dont nous disposons pour que nos fils et nos filles nous écoutent. Le cri, en plus de créer un climat de tension dans le noyau familial, enseigne à nos enfants que la communication n’est possible que si nous le faisons en criant.

Amener nos enfants à faire des choses sans crier est difficile, mais pas impossible. Nous ne pouvons pas contrôler les réactions de nos enfants, mais nous pouvons contrôler les nôtres. Trois experts en éducation et parentalité, Amaya de Miguel, Miriam Tirado et Alba Castellví expliquent leur estratégies pour mettre de côté les cris et mener une éducation respectueuse avec les fils et les filles.

« Les cris ne dépendent pas des enfants, mais de la façon dont nous, les adultes, nous trouvons »

Miriam Tirado rappelle que l’usage des cris ne dépend pas des enfants, mais de la façon dont nous nous trouvons. Les garçons et les filles ne sont pas à blâmer pour les cris, mais c’est nous et notre état émotionnel qui décidons de crier parce qu’une situation nous submerge. Tirado nous parle de sa stratégie pour bannir les cris :

Notez les moments où nous crions : Dans quelles situations les cris se produisent-ils ? Est-ce quand notre fils ne veut pas se baigner ? A quels moments de la journée ? Quand sommes-nous le plus fatigués ? En faisant cette liste, on peut les anticiper et essayer d’affronter les situations différemment.Trouvez la raison pour laquelle nous crions : Est-ce à cause de la fatigue et du stress ? Est-ce parce que notre fils ne comprend pas ce que nous essayons de lui communiquer ? La meilleure communication pour un enfant sont des phrases courtes et simples, et si elles peuvent être complétées par du jeu, notre enfant nous comprendra beaucoup mieux et nous n’aurons pas à crier.Dire les choses de leur hauteur et regarder dans les yeux : Si nous voulons qu’ils fassent quelque chose et que nous leur disons à distance en leur criant dessus, notre fils nous ignorera. Mais cela change si on leur dit à leur hauteur, en les regardant dans les yeux et à voix basse.Donnez-leur des alternatives : Pour éviter les situations stressantes, lorsque nos enfants grandissent, nous pouvons leur donner des alternatives à ces choses qu’ils ne veulent pas faire et nous pouvons éviter de crier. Une communication avec nos enfants basée sur les cris crée un climat de tension dans la cellule familiale | Pexels

« La répétition d’un ordre est presque toujours suivie d’un cri »

Alba Castellví rappelle que la répétition d’un ordre est presque toujours suivie d’un cri. Par conséquent, il nous conseille de ne pas répéter les commandes pour éviter d’atteindre cette situation :

Ne pas répéter les commandes plus de deux ou trois fois. Si nous le faisons, nous avons de bonnes chances de finir par élever la voix, exaspérés par la frustration de ne pas les amener à faire ce qu’ils devraient.. La répétition nous exaspère, nous accumulons les frustrations. Au final, fatigués et frustrés, ce que nous faisons, c’est élever la voix.Offrez-leur la possibilité de choisir entre plusieurs options, en supposant les conséquences naturelles dérivées de votre choix. Lorsque nous savons que nous allons crier, prenez du recul et trouvez un moyen de vous détendre. Contrôler votre respiration peut vous aider à vous détendre. Une fois de plus calme, il faut se mettre à leur hauteur et leur parler doucement avec un petit message, on peut même leur murmurer.

« Nous avons recours à des cris parce que nous n’avons pas d’autres outils »

Amaya de Miguel souligne que les cris arrivent parce qu’à certains moments nos fils ou nos filles nous rendent fous ou nous mettent à l’épreuve. Et même si nous pensons que crier est une bonne solution à court terme, à long terme nous continuerons à rencontrer le même problème : nos enfants nous ignorent. C’est pourquoi Amaya nous donne ces étapes pour que les cris ne soient pas présents dans notre maison.

S’engager à arrêter de crier: Nous devons nous engager à mettre de côté les cris. « La première étape est de décider que je n’aime pas ce chemin. Et la deuxième étape est de réfléchir à ce que je peux faire ensuite & rdquor;, explique Amaya.Soyez votre première priorité : Les cris naissent souvent de la fatigue accumulée de notre quotidien. C’est pourquoi Amaya prône de se prioriser, de prendre soin de soi et de se soigner, afin d’être en paix avec le reste de la famille et que le quotidien soit fonctionnel. « Si vous allez bien, le groupe familial sera bien mieux & rdquor ;, dit-il. Fermeté: Nous pouvons gérer une situation où nous avons tendance à crier si nous indiquons très clairement les limites que nos fils et filles doivent respecter. Un foyer familial ne peut pas être gouverné par l’arbitraire et par l’état émotionnel des enfants et des adultes car « le jour où leurs émotions sont plus faciles, ils savent qu’ils peuvent faire plus de choses, mais le jour où ils ont les émotions les plus compliquées, ils ne peuvent pas les contrôler, ils sont avec restrictions & rdquor ;. C’est-à-dire que les limites doivent être très marquées pour que nos enfants obéissent et sachent ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas, et ainsi nous n’avons pas à leur crier dessus.Lentilles de contact: « Au lieu de crier des choses et de les répéter dix fois, ce que je vais faire, c’est aller là où se trouve l’enfant, je prends son visage et lui dis l’ordre. Il y a une connexion, il y a un contact visuel et vous vous assurez que le message est bien passé. Vous devez revenir dans cinq minutes pour le lui rappeler, puis à nouveau dans deux minutes. Toujours avec un contact visuel, vous le répétez deux fois non pas par agressivité, mais par connexion », explique Amaya.