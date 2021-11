Vous ne supportez pas la chaleur ? YouTube va supprimer le compte public « Je n’aime pas »

Bien que les utilisateurs puissent toujours ne pas aimer les vidéos YouTube, leur capacité à voir un décompte public du nombre d’utilisateurs d’Internet qui n’aiment pas par rapport à une vidéo sera oblitérée.

L’une des rares joies d’être conservateur sur les plateformes libérales Big Tech est de pouvoir se rassembler en groupes et de montrer par un vote que la propagande libérale pue. YouTube aurait cependant supprimé cette capacité de sa plate-forme, et il le fait au nom de la protection des sentiments des créateurs : « Pour réduire les attaques ciblées d’aversion et leur impact sur les créateurs (en particulier sur les petits créateurs), vous ne verrez plus une aversion publique * compte * sur YouTube à partir d’aujourd’hui (le bouton n’aime pas reste) », a déclaré TeamYouTube dans un tweet du 10 novembre. En bref, les créateurs peuvent toujours voir quand leurs vidéos ne sont pas aimées, mais il n’y aura pas de compteur visible publiquement du nombre de téléspectateurs ayant aimé ou détestant une vidéo. TeamYouTube a tenté de rationaliser sa décision : « Nous avons constaté que le nombre d’aversions du public motive les trolls, le harcèlement et les attaques d’aversion, et nos résultats/données d’expérience ont montré une réduction des comportements d’aversion lorsqu’ils ne sont pas visibles. »

La vidéo partagée avec le message a fait une pitoyable tentative de couvrir la décision de YouTube, notant vers la fin: « Gardez à l’esprit que les autres plates-formes n’ont même pas de bouton Je n’aime pas. » Au moment de la rédaction de ce blog, la vidéo a un ratio de 5 900 n’aime pas pour 4 300 j’aime.

Les créateurs, cependant, n’en avaient rien.

La star de YouTube Shoe0nHead a rapidement brûlé la décision :

« [O]k si les créateurs peuvent toujours voir les aversions, ce n’est pas pour la «santé mentale» comme vous le prétendez. c’est pour protéger l’image de la maison blanche, des médias, des entreprises, etc., qui ont autrement la façade d’être dignes de confiance et appréciés. Triste! »

Le compte représentant ostensiblement la star du libre penseur YouTube TheQuartering a ensuite suggéré: «Ce n’est pas pour protéger les« petits créateurs », c’est pour protéger les marques. Tout le monde le sait. »

YouTube aurait d’abord réfléchi à l’idée de supprimer les aversions visibles publiquement et d’arrêter les « mobs anti-aversion » au début de 2019.

Dans Creator Insider de YouTube, une émission interne conçue pour les créateurs YouTube, Leung a abordé le 29 janvier l’inquiétude croissante suscitée par les « n’aiment pas les foules » et a discuté des diverses tactiques que YouTube envisageait pour les combattre.

YouTube avait récemment été humilié par des téléspectateurs avec un ratio d’aversion légendaire. La compilation annuelle Rewind de YouTube était une tradition populaire qui servait d’hommage aux créateurs, mèmes et musiques les plus influents de YouTube, mais à la place, en 2018, elle présentait (comme l’a noté NewsBusters) « des YouTubers libéraux assis littéralement autour d’un feu de camp grillant la bravoure de la traînée reines, immigrés et politique identitaire. La vidéo est rapidement devenue l’une des vidéos les plus détestées de l’histoire de la plateforme et compte actuellement seulement 3 millions de likes à 19 millions de dégoûts. De même, la publicité de Gillette contre la « masculinité toxique » compte environ 835 000 likes contre 1,6 million de dégoûts.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez YouTube au 650-253-0000 et exigez que Big Tech reflète le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.