Vous ne trouverez pas de meilleure offre Cyber ​​Monday Galaxy Watch 4 que celle-ci

Si vous magasinez pour une montre connectée, ce n’est un secret pour personne que le Cyber ​​Monday est l’un des meilleurs moments pour faire une excellente affaire sur le portable dont vous rêvez. Lorsque vous consultez toutes les offres accrocheuses de montres intelligentes Cyber ​​Monday Android, la Samsung Galaxy Watch 4 peut vous surprendre pour plusieurs raisons.

En plus d’être une version assez récente, la Samsung Galaxy Watch 4 est également la première smartwatch Wear OS 3 de la société. Que vous soyez intéressé par le nouveau système d’exploitation ou plus concentré sur les nouvelles fonctionnalités de santé, vous ne regretterez pas d’avoir acheté cette montre connectée. Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de l’une des nombreuses offres Cyber ​​Monday Samsung Galaxy en cours en ce moment.

Pour de nombreux utilisateurs, les capteurs de santé avancés sont la principale attraction. Le capteur BioActive 3-en-1 révolutionnaire est une puce puissante qui peut enregistrer de nombreuses mesures, notamment votre fréquence cardiaque, votre ECG, votre tension artérielle et l’analyse d’impédance bioélectrique (BIA). Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes intéressé par la Galaxy Watch 4, tous les modèles sont disponibles à 50 $ de rabais auprès des principaux détaillants, dont Samsung.

C’est le moins que vous paierez le Cyber ​​Monday pour une Galaxy Watch 4

Montre Samsung Galaxy 4 | 50 $ de rabais



En quelques mois à peine, la Samsung Galaxy Watch 4 est rapidement devenue la meilleure smartwatch Android du marché. Compte tenu de toutes les fonctionnalités que vous obtenez, trouver une bonne affaire peut sembler peu probable. Heureusement, ce n’est pas le cas ! Il existe encore plusieurs offres Cyber ​​Monday disponibles qui vous offrent 50 $ de réduction sur la Galaxy Watch 4.

Si vous êtes impatient de mettre la main sur les meilleures montres connectées Android, il n’y a pas de meilleur moment que maintenant ! La Samsung Galaxy Watch 4 est actuellement disponible à son prix le plus bas à ce jour. Quel que soit le modèle que vous préférez, vous obtiendrez 50 $ de rabais sur votre achat. Alors, saisissez votre offre Cyber ​​Monday Galaxy Watch 4 préférée avant qu’elle ne disparaisse !

Offres du Cyberlundi

Découvrez d’autres offres du Cyber ​​Monday :

Amazon: Grosses coupures sur les téléphones, les montres intelligentes, les jeux, les haut-parleurs intelligents

Samsung : Des centaines d’énormes téléviseurs, téléphones, moniteurs, ordinateurs portables, audio

Walmart : De nouvelles offres sur les grands téléviseurs, les smartphones, la technologie et les ordinateurs portables

Dell : Principalement des PC et des ordinateurs portables, mais aussi une maison intelligente et des écouteurs tentants

Meilleur achat: Venir avec chaud avec des écouteurs, des jeux sur PC, des téléviseurs, des tablettes, des appareils portables

Disney Plus : Obtenez-le avec Hulu et ESPN + pour 13,99 $

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.