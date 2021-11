Vous ne trouvez pas ce fichier ? La nouvelle application Loop de Microsoft met la collaboration sur le lieu de travail sous un autre jour

Un écran de présentation dans Microsoft Loop. (Microsoft Image)

Microsoft vise à résoudre un problème de longue date qui semblait devenir plus ennuyeux à mesure que les gens commençaient à travailler à distance pendant la pandémie : rechercher les bons fichiers sur les disques durs et les disques cloud – et rassembler toutes ces informations en un seul endroit où les équipes peuvent travailler sur eux ensemble.

Lors de sa conférence technologique Ignite mardi, la société a présenté Microsoft Loop, un nouveau composant de sa suite d’applications de productivité Microsoft 365. Loop permet aux utilisateurs et aux équipes de collecter tout ce dont ils ont besoin pour un projet – fichiers, liens et données d’autres applications – dans un seul espace de travail, puis de fournir une vue d’ensemble de tout ce qui se passe avec un projet.

Microsoft a également annoncé une fonctionnalité d’Office 365 basée sur l’IA appelée Context IQ. Il utilise Microsoft Graph – qui suit les connexions entre les fichiers, les applications et les personnes – pour observer ce sur quoi les gens travaillent tout au long de la journée, puis prédire et suggérer les informations dont ils ont besoin.

Dans un article de blog, Microsoft a déclaré que la fonctionnalité est conçue pour fournir des fichiers, des documents, des horaires de calendrier et d’autres informations pertinents « au moment où vous en avez besoin – au point d’action ». La fonctionnalité, a déclaré Microsoft, vise à utiliser l’IA pour augmenter « les capacités humaines d’une manière qui ressemble à de la magie ».

Depuis qu’il y a eu des PC, les travailleurs du savoir se sont plaints du temps perdu à rechercher les bonnes informations sur un éventail de périphériques et de répertoires de fichiers. Le problème s’est aggravé au cours de la dernière décennie avec l’avènement des applications et des lecteurs cloud.

Une étude réalisée par Qatalog et Ellis Idea Lab de l’Université Cornell publiée en juillet a montré que plus de 56% des travailleurs ont déclaré avoir du mal à garder une trace des informations sur toutes les plateformes de productivité utilisées par leurs entreprises. Ces mêmes travailleurs ont déclaré qu’ils perdaient une heure chaque jour à chercher ce dont ils avaient besoin. C’est cinq heures de temps perdu chaque semaine. Quatre-vingt-neuf pour cent ont déclaré que leur vie professionnelle s’était détériorée à cause du « chaos numérique ».

De plus, le passage d’une application à l’autre pour trouver les bons composants d’un projet (un fichier, un e-mail, une tranche de données) est largement considéré comme une dispersion de la concentration des travailleurs et une réduction de la productivité globale. Le psychologue Gerald Weinberg a écrit dans son livre « Quality Software Management: Systems Thinking », que ce mal nécessaire, connu sous le nom de « context commutation », dévore entre 20 % et 80 % de la productivité globale des travailleurs.

Une table de vote dans Microsoft Loop. (Microsoft Image)

Microsoft, l’un des principaux fournisseurs de logiciels de productivité d’entreprise, a connu une concurrence accrue ces dernières années de la part d’une catégorie sans cesse croissante d’applications de gestion de projet basées sur le cloud telles qu’Asana, Wrike, Basecamp et Monday.com, chacune cherchant à résoudre la frustration. .

Le marché des logiciels de gestion de projet à lui seul avait atteint 5,37 milliards de dollars en 2020 et devrait presque doubler pour atteindre 9,81 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, selon Mordor Intelligence.

Microsoft a déclaré que sa nouvelle application Loop, qui peut suivre les utilisateurs à travers les applications de productivité de Microsoft, est composée de trois éléments : « composants de boucle », « pages de boucle » et « espaces de travail en boucle ».

Les « composants de boucle » sont des « unités atomiques de productivité » qui permettent aux gens de travailler ensemble directement dans les discussions, les réunions, les e-mails et les documents.

Les gens peuvent utiliser les composants Loop prêts à l’emploi de Microsoft ou créer les leurs. Il existe une table de vote qui permet aux équipes de réfléchir facilement ou de prendre des décisions ensemble. Les membres de l’équipe peuvent également configurer des « suiveurs de statut » pour surveiller l’avancement d’un projet.

Microsoft affirme que les pages Loop sont comme un « canevas flexible » où tous ces fichiers, liens et données pour un seul projet – ou partie d’un projet – peuvent être prêts. Les espaces de travail en boucle sont des espaces partagés plus larges où les membres de l’équipe peuvent voir sur quoi chacun travaille, réagir aux idées des autres et suivre les progrès vers les objectifs.

Loop fonctionnera sur les applications Microsoft 365 comme Outlook, Teams et OneNote et commencera à être déployé avant la fin de l’année, a déclaré Microsoft.