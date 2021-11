Vous ne trouvez pas de PlayStation 5 ? Xbox a abaissé sa série S, l’une des seules options pour Noël | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La très forte demande et les problèmes de stock de la PS5 vous obligent à chercher d’autres alternatives si vous souhaitez en offrir une à Noël, qu’il s’agisse d’autres types de cadeaux ou d’une console à vendre.

Un an de plus, il semble mission impossible de trouver une PlayStation 5 à vendre, et c’est que Sony a beaucoup de problèmes pour fabriquer et distribuer sa console, comme c’est le cas avec la Xbox Series X à Microsoft, ce qui oblige de nombreuses personnes devoir se contenter d’une console de la génération précédente.

Cependant, il y a une génération intermédiaire qui est à vendre, et on ne parle pas de la Nintendo Switch, mais d’une console de bureau. Il s’agit de la Xbox Series S, qui est également en vente à 269 euros sur Amazon.

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services comme le Game Pass.

Celui-ci est expédié immédiatement depuis l’Espagne, il arrive donc en toute sécurité à temps pour Noël. C’est une alternative bon marché à la Xbox Series X et à la PlayStation 5, qui ne seront sûrement pas encore en stock avant plusieurs mois.

C’est une génération intermédiaire car, contrairement à la dernière génération, elle n’atteint pas les résolutions 4K et reste en 2K dans le meilleur des cas. En outre, Il n’a pas de lecteur CD, donc tous les jeux que vous achetez devront être numériques.

Ce n’est pas un gros inconvénient, d’autant plus que pour un peu plus de 10 euros par mois vous pouvez accéder Game Pass, un forfait de centaines de jeux pour ne pas s’ennuyer du tout, même avec des titres récemment sortis, tels que Forza Horizon, ainsi que d’autres classiques intemporels comme Minecraft.

Pour moins de 300 euros, c’est une console plus que compétitive, comme nous l’avons vu dans son analyse, qui nous a laissé très satisfait. Il propose une grande variété de jeux pour tuer le temps pendant que les fabricants résolvent leurs problèmes de stock.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'expédition est rapide, encore plus rapide si vous effectuez également l'achat en tant qu'utilisateur Amazon Prime.

