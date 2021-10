Vous ne trouvez pas la lumière mourante sur l’eShop de Switch ? C’est peut-être parce que c’est actuellement interdit en Allemagne

Comme vous l’avez peut-être entendu, Dying Light Édition Platine est arrivé sur la Nintendo Switch et il a été décrit par les gens de Digital Foundry comme un autre « port intelligemment conçu » pour le système hybride.

Si vous vous trouvez au Royaume-Uni, en Europe ou même en Australie et en Nouvelle-Zélande, vous ne pourrez peut-être pas l’acheter. Oui, si vous êtes dans l’une de ces régions, la version numérique du jeu n’est pas actuellement disponible sur le Switch eShop pour le moment.

Pourquoi? Parce qu’il a été interdit de vente en Allemagne. Comme expliqué par un porte-parole officiel de Techland sur Reddit (via Eurogamer), tout est lié au fait que l’eShop de Nintendo Europe (avec lequel l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont également liées) est enregistré en Allemagne, et dans ce pays particulier Dying Light n’est pas classé et non disponible à la vente.

L’équipe de Techland travaille actuellement avec son partenaire et les autorités locales pour lever l’interdiction au plus vite :

« Si vous parlez de la version numérique, en raison de la nature du contenu, la version numérique du jeu est actuellement interdite en Allemagne où la boutique en ligne européenne est officiellement enregistrée. Cela rend impossible la distribution officielle du jeu dans les pays européens. et aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous travaillons actuellement avec notre partenaire et les autorités locales pour lever l’interdiction dès que possible. »

En attendant, vous pouvez également opter pour une copie physique du jeu si vous vous trouvez dans l’une de ces régions (à l’exception de l’Allemagne, bien sûr) :

« Le jeu est disponible numériquement aux États-Unis et en Asie, et la version commerciale est disponible dans le monde entier (sauf en Allemagne) »

Lorsque ce problème sera résolu, nous mettrons à jour ce message.