“Vous ne verrez pas un centime” – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

L’oscarisé Quentin Tarantino Il a révélé dans une récente interview que sa mère ne l’avait pas soutenu dans sa vocation artistique lorsqu’il était adolescent et depuis lors, ils ont une relation difficile. À ce moment-là, il se sentit très déçu de l’attitude de sa mère et décida que lorsqu’il réussirait sur grand écran, il ne lui donnerait pas une partie de sa fortune : «Vous ne verrez pas un centime”. Une décision drastique qu’il maintient à ce jour.

Pendant son séjour à The Moment, le podcast de Brian Koppelman, créateur de la série “Billions”, le réalisateur de “Kill Bill” a parlé honnêtement de son enfance. Sa mère, Connie McHugh, a donné naissance à Tony Tarantino, 16 ans, et le couple s’est séparé avant la naissance de Quentin. En 1966, alors que le réalisateur était un garçon de trois ou quatre ans, Connie voyagea avec lui à Los Angeles. Marié au musicien Curtis zastoupil. Après avoir divorcé de Zastoupil, Tarantino a été envoyé chez ses grands-parents à Knoxville, Tennessee. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la vie de la mère de l’acteur, Tarantino se réfère toujours à elle au présent, laissant entendre que Connie est toujours en vie.

Selon le scénariste, son père a menti à sa mère et lui a dit qu’il était stérile lorsqu’ils se sont mariés. Lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte, elle était pleine de colère et a décidé qu’elle élèverait son enfant loin de son ex-mari. “Elle se plaignait parce que je ne faisais pas attention à l’école et à une occasion, au milieu d’une dispute, elle m’a dit : ‘Oh, et au fait, cette petite carrière d’écrivain que tu as commencé, cette merde est finie ! ‘”Tarantino a rappelé.

Et quand il m’a dit ça, de cette façon sarcastique, je me suis dit : « D’accord, alors quand je deviendrai réalisateur, vous ne verrez jamais un centime de mon succès. Il n’y aura pas de maison pour elle. Il n’y aura pas de vacances ni de voiture. Vous n’obtiendrez rien de ce que vous venez de me dire., a-t-il détaillé.

Surpris par les aveux, Koppelman lui a demandé s’il avait exécuté cette “menace”, et le réalisateur a assuré qu’il n’avait jamais acheté de propriété à sa mère. “Je ne l’ai aidée qu’une seule fois avec un problème fiscal qu’elle avait, mais il n’y avait ni Cadillac ni voiture”, a-t-il déclaré.

« Il y a des conséquences à ce que vous dites à vos enfants, rappelez-vous qu’il y a des conséquences à utiliser un ton sarcastique sur ce qui est important pour eux.», a conclu le réalisateur, devenu papa pour la première fois à 56 ans, en 2020, en compagnie de son épouse, Daniella Pick.Quentin Tarantino et la chanteuse Daniella Pick au Festival de Cannes, 2019 (.)

Selon la presse américaine, le réalisateur de « Pulp Fiction » a écrit un scénario intitulé « Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit » alors qu’il n’avait que 12 ans.

Au cours de la longue conférence de 90 minutes sur “The Moment”, Tarantino a également expliqué comment il avait accidentellement choisi de Christophe valse dans “Inglourious Basterds” (2009), puis a décidé que Waltz répétera séparément du reste de la distribution, dont Brad Pitt, à garder les vastes talents de l’acteur secret de ses pairs jusqu’à ce que les caméras tournent.

Il a également parlé du roman “Il était une fois à Hollywood”.

Il a également mentionné qu’il était un fan de “Billions”, qui a exceptionnellement découvert la série Showtime en Israël. Le réalisateur, dont la femme est israélienne, a déménagé à Tel-Aviv pendant trois mois, mais a fini par rester plus longtemps en raison de la pandémie de coronavirus.

Source : Infobae