Vous ne voulez pas de vaccin? Pas de chance, dit la Cour européenne des droits de l’homme ⋆ .

Pour la première fois, la CEDH s’est prononcée sur la question des vaccinations obligatoires. Et la décision a des implications majeures pour ceux qui espèrent éviter leur coup de Covid.

Dans une décision vouée à susciter la controverse, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné jeudi plusieurs familles tchèques qui avaient refusé de faire vacciner leurs enfants de manière obligatoire. Les parents avaient fait appel des amendes qu’ils avaient reçues, ainsi que de l’exclusion des enfants de l’école maternelle. La décision ne portait pas sur les vaccins Covid, mais plutôt sur les vaccins contre neuf maladies obligatoires pour les enfants en vertu de la loi tchèque, y compris la rougeole, la diphtérie et l’hépatite B.Les juges ont voté à une majorité de 16 contre un qu’il n’y avait eu “ aucune violation ” de Article 8, le droit au respect de la vie privée.

Le tribunal a déclaré que parce que “ en République tchèque, le droit de vaccination était fortement soutenu par les autorités médicales compétentes ” et afin de “ se prémunir contre toute tendance à la baisse du taux de vaccination chez les enfants ”, en excluant les enfants de l’école maternelle était dans ce cas «nécessaire dans une société démocratique». C’était en dépit de ce que le tribunal a appelé «la perte d’une occasion importante de développer leur personnalité». Le tribunal a également fait remarquer que les enfants ont ensuite été autorisés à entrer à l’école primaire bien qu’ils n’aient pas été vaccinés.

Un mauvais problème

La vaccination obligatoire est l’un des problèmes les plus épineux de toute l’éthique médicale, et il n’y a certainement pas de solution évidente. Le dilemme vient du fait que certains vaccins ne se protègent pas seulement (ou parfois même principalement), mais contribuent à l’immunité du troupeau et protègent ainsi l’ensemble de la population. La CEDH a cité la protection d’autrui comme la principale justification de l’exclusion des enfants tchèques de l’école maternelle.

Il est vrai qu’il y a un sens dans lequel une personne non vaccinée, en ce qui concerne des maladies comme la rougeole ou la polio, se «greffe» sur l’immunité du troupeau générée par la majorité. Certains disent que ce n’est pas juste pour la majorité qui se conforme et supporte le risque (généralement faible) d’effets secondaires de la part des non-vaccinés. Mais d’autres soutiendraient que les non-vaccinés dans une population vaccinée ne font aucun mal, et aussi, ne font pas pression sur les autres dans des décisions médicales.

Il y a aussi la question du droit inaliénable de toute personne de refuser un traitement médical. Il est considéré comme l’un des droits les plus fondamentaux, concernant l’autonomie corporelle et, dans le cas du développement de thérapies génétiques, notre nature essentielle elle-même. De plus, il est facile de citer des exemples, historiques, dystopiques et en cours, des raisons pour lesquelles le droit de refuser un médicament est si important.

Un exemple de vaccins qui ne protègent pas du tout le receveur est la récente poussée en Irlande pour donner aux écoliers un vaccin préventif contre le cancer du col de l’utérus, appelé vaccin contre le VPH. Les hommes ne peuvent évidemment pas contracter le cancer du col de l’utérus, mais ils peuvent transmettre sexuellement le virus du papillome humain aux femmes qui pourraient alors, si elles ne sont pas traitées, le contracter. Est-il juste de s’attendre à ce que les filles assument seules le fardeau de la vaccination? Peut-être pas… mais chaque programme de vaccination de masse comporte un risque d’effets secondaires graves, et toutes les décisions de santé publique ont des coûts et des avantages.

