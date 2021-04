Vous ne voulez pas manquer cette offre pour optimiser votre expérience de divertissement à domicile – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous avez attendu ça toute la semaine. C’est le soir d’un rendez-vous amoureux et vous êtes prêt à vous blottir sur le canapé et à regarder un film pour une soirée tranquille. Comment pouvez-vous l’améliorer encore lorsque vous êtes avec votre bien-aimé? Améliorer autant que possible l’expérience de visionnage de films, c’est comment. Mais la mise à niveau de votre système de divertissement ne devrait pas être une tâche difficile. Grâce aux dernières offres de projecteurs de Nebula sur Amazon, ce ne sera pas le cas.

Les projecteurs de la série Nebula Cosmos offrent une expérience cinématographique. Source de l’image: Nebula / Amazon

Vous serez étonné de voir à quel point la nuit sera spéciale lorsque vous aurez l’un des projecteurs de la série Anker Nebula Cosmos. Cela a deux projecteurs qui porteront votre visionnage de films et votre télé à de nouveaux sommets. Le Cosmos et le Cosmos Max offriront exactement ce que vous cherchez à faire chaque fois que vous regardez un véritable moment fort. Ce qui est encore mieux, c’est qu’ils sont actuellement en vente pendant une courte période, alors vous feriez mieux de jeter un coup d’œil maintenant.

Le Cosmos Max offre une véritable expérience cinématographique. Vous visionnerez en haute résolution 4K qui vous épatera, peu importe ce que vous regardez! Vous n’aurez même pas à déplacer le projecteur pour modifier la taille de l’image, grâce au zoom numérique intégré. Il projette une image jusqu’à 150 ″, vous pourrez ainsi maximiser votre surface. Les haut-parleurs sont incroyables et vous aurez l’impression d’être au cinéma, car Dolby Digital Plus et Sound Dimension® offrent un son révolutionnaire à 360 °.

Vous avez le choix entre plus de 7000 applications, notamment Hulu, Disney +, HBO et bien d’autres avec Android TV, de sorte que votre visionnage excessif peut être sans fin. Cela insufflera une nouvelle vie à vos anciens DVD, vidéos et même émissions en direct à l’aide de HDR10 et HLG pour des couleurs plus profondes et plus vibrantes. Le lissage dynamique supprime le flou de mouvement, ce qui rend l’observation des sports optimale. Cela peut être utilisé avec des appareils HDMI et USB ainsi que pour une paire sans fil via Bluetooth, Wi-Fi ou Chromecast.

Le Cosmos offre une belle image 1080p qui vous donne le cinéma chez vous. Cela comprend également HDR10 et HLG pour une expérience visuelle haut de gamme. Le Dolby Digital Plus et le son à 360 ° vous permettent d’entendre tout ce qui se passe à l’écran. Il est très facile de se connecter et comprend plus de 7 000 applications pour offrir votre divertissement.

Normalement, vous pouvez obtenir le Cosmos et le Cosmos Max pour 800 $ et 1700 $ et ils valent vraiment chaque centime. Mais pendant une courte période chez Amazon, vous bénéficierez d’énormes réductions qui nous ont fait chier. À l’heure actuelle, obtenez le Cosmos Max pour seulement 1399,99 $, ce qui vous permettra de bénéficier d’une réduction de 300 $ sur votre aide au divertissement ultime! Le Cosmos est tombé à seulement 599,99 $, ce qui réduit son prix de 200 $! Ces prix ne dureront pas, alors vous feriez mieux de les attraper tant que vous le pouvez.

Prix ​​Anker Nebula Cosmos: 599,99 $ Disponible sur Amazon

Prix ​​Anker Nebula Cosmos Max: 1399,99 $ Disponible sur Amazon

Vos soirées seront tellement plus spéciales lorsque vous regardez vos émissions ou films préférés avec un projecteur de la série Anker Nebula Cosmos qui vous accompagne. N’hésitez pas à livrer ces fantastiques soirées de rendez-vous.

