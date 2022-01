Vous ne voulez plus de téléphones avec appareil photo sous-écran que si la qualité est bonne

Luke Pollack / Autorité Android

Voulez-vous cependant voir plus de téléphones dotés de la technologie cette année ? Nous avons posé cette question plus tôt cette semaine, et voici ce que vous avez dit.

Voulez-vous voir plus de téléphones avec des caméras selfie sous l’écran ?

Résultats

Nous avons publié ce sondage dans un article sur le dernier brevet de caméra selfie sous-écran de Google, accumulant un peu plus de 1 000 votes au moment de la rédaction. Il s’avère que près de 60% des personnes interrogées souhaitent voir plus de téléphones avec des caméras selfie sous-écran en 2022, mais uniquement si la qualité de l’image est réellement bonne.

Cela a du sens, car il existe toujours un fossé notable dans la qualité de l’image entre les téléphones dotés de caméras selfie sous l’écran et les caméras frontales dans un trou de perforation/une encoche/une lunette. Cela n’est nulle part plus apparent qu’avec le Galaxy Z Fold 3, qui possède une caméra sous-écran sur l’écran pliable et une caméra dans un trou perforé sur l’écran du smartphone. J’ai trouvé un énorme écart de qualité entre les deux appareils photo lorsque j’ai utilisé le pliable, le tireur sous l’écran prenant des photos qui semblaient avoir été enduites de vaseline.

Chose intéressante, le prochain choix le plus populaire était une égalité. Exactement 16,3% des votants ont déclaré vouloir voir plus de caméras selfie sous-écran en 2022 même si la qualité de l’image était médiocre, tandis que 16,3% des personnes interrogées ont déclaré vouloir davantage de caméras selfie sous-écran si la qualité de l’image était simplement correcte. En d’autres termes, 32,6% des lecteurs interrogés souhaitent voir plus de téléphones avec une caméra selfie sous-écran en 2022, même si la qualité de l’image fait défaut.

Nous supposons que les personnes qui ont voté pour cette option ne prennent pas très souvent de selfies ou apprécient simplement une expérience d’écran ininterrompue.

Enfin, 7,7 % des lecteurs déclarent qu’ils ne veulent tout simplement pas voir des téléphones avec appareil photo selfie sous l’écran en 2022, car ils ne se soucient pas de la technologie. Il est intéressant de noter que quelques commentaires suggèrent que les entreprises doivent d’abord corriger des problèmes tels que les capteurs d’empreintes digitales sous-écran.

commentaires

jimv1983 : Tout pour se débarrasser des foutus trous et encoches. Je m’en fiche même si la qualité de l’image est pire. Cela pourrait être bien pire, je préférerais toujours pas de perforation ni d’encoche. En fait, ils pourraient simplement se débarrasser de la caméra frontale de mon téléphone et je serais d’accord avec ça. Jason Mclaughlan : Honnêtement, la perforation est parfaite tant que la qualité de la caméra est incroyable. Les caméras Udc et pop-up ont des limites… La perforation n’en a pas. La seule autre option est un écran arrière pour les selfies, mais l’écran est soit minuscule, soit difficile à voir, soit il supprime la charge sans fil + ajoute de l’épaisseur/du poids et rend les étuis moins utiles. Un écran arrière de taille moyenne + udc avancé serait l’idéal. Pas encore politiquement : j’aimerais d’abord voir un téléphone avec un bon capteur d’empreintes digitales à l’écran. Ils doivent se concentrer sur la réparation des éléments qui ne fonctionnent pas comme prévu avant de passer à l’étape suivante. C’est ce qui se passe avec ces entreprises, elles deviennent gourmandes et elles perdent le focus sur les tâches actuelles à accomplir. NetApex : Ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un présente la technologie d’une montre… dont personne ne se souciera. Avance rapide de 3 ans et Apple l’ajoute à sa montre pour les appels Facetime et tout le monde pensera que c’est un cadeau de Dieu à la technologie. Gris : étant donné la mauvaise qualité de la caméra selfie sur le Pixel 6 Pro, vous devez peut-être obtenir la technologie de base avant d’essayer une technologie avancée. Jor Beck : Bahaha, peut-être qu’ils devraient d’abord perfectionner le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Je suis presque sûr que mon Oneplus 7 Pro, vieux de plusieurs années, a eu un meilleur résultat que le nouveau Pixel 6 Pro

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire. Achèteriez-vous un téléphone avec une caméra selfie sous l’écran cette année ? Faites-nous savoir ci-dessous.

