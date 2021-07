Vous ne vous contenteriez pas de caméras sous-écran de qualité inférieure

David Imel / Autorité Android

L’année dernière, le premier téléphone a été lancé avec une caméra selfie sous l’écran, ZTE étant devenu la première entreprise à proposer cette technologie commercialement. Le plus gros problème avec cette version de première génération était que la qualité de l’image était bien inférieure aux caméras selfie traditionnelles.

De plus en plus de téléphones dotés de cette technologie sont à l’horizon, et nous ne savons pas trop à quoi nous attendre en termes de qualité d’image de ces appareils. Quelle qualité accepteriez-vous d’acheter un téléphone avec une caméra selfie sous-écran, cependant ? C’est ce que nous avons demandé aux lecteurs la semaine dernière, et voici les résultats.

Que faudrait-il pour que vous achetiez un téléphone avec appareil photo selfie sous-écran ?

Résultats

La plupart des électeurs ne veulent pas nécessairement de nouvelles caméras sous-écran pour faire sauter les tireurs de selfie traditionnels hors de l’eau. Environ 57% des lecteurs achèteraient un tel téléphone si la qualité de sa caméra selfie correspondait aux caméras selfie actuelles sur les téléphones. Seuls 13,8% des lecteurs attendent une percée qualitative majeure.

Notamment, pour 18% des lecteurs, la qualité n’a pas d’importance. Ils achèteraient quand même un téléphone avec une caméra sous-écran. Enfin, un peu moins de 11 % des votants déclarent qu’ils accepteraient une qualité d’image « légèrement pire » que celle des photographes de selfie actuels.

Vos commentaires

Albin : La seule innovation de la caméra selfie qui m’ait jamais intéressé était la fenêtre contextuelle qui restait enterrée à moins/jusqu’à ce que je le veuille, à l’abri des fouineurs et n’obstruant pas l’écran. SE DÉCHIRER. Skifarterking : C’est une technologie que personne ne demande, et c’est juste une excuse pour augmenter les prix. Evie : Prix. Tant qu’il peut être utilisé pour le déverrouillage du visage et qu’il n’est pas perceptible, je suis dedans. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai utilisé mon appareil photo selfie. Wongwatt : J’en achèterais un pour obtenir un affichage ininterrompu sur un appareil résistant à l’eau, je ne prends pas de selfies, mais je fais du chat vidéo, il faudrait donc que ce soit assez bon. Honnêtement, cependant, remettre les lunettes résout tous ces problèmes sans rien inventer. jdrch : Sur le pair fonctionne pour moi. TheOracle : Mon pilote quotidien est le Vivo Nex S d’origine, et je l’ai acheté spécifiquement à cause du plein écran. Presque 3 ans plus tard, la caméra pop-up est toujours impeccable même si je ne l’utilise presque jamais. Dès qu’un téléphone appareil photo sous-écran décent est disponible à un prix raisonnable et avec les bonnes spécifications, je l’achète.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les résultats de ce sondage ou sur la technologie des caméras sous-écran, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.