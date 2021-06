Vous n’êtes pas content que OnePlus et Oppo se rapprochent

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

La relation plus étroite entre Oppo et OnePlus est une histoire qui ne disparaîtra probablement pas de sitôt. L’intégration plus étroite récemment annoncée entre les deux entreprises soulève plus de questions que de réponses, ce qui laisse de nombreux fans de OnePlus inquiets pour l’avenir de la marque.

Bien qu’il y ait des points positifs et négatifs, nous voulions savoir ce que vous pensez du partenariat. Voici ce que vous nous avez dit.

Que pensez-vous de OnePlus qui se rapproche encore plus d’Oppo ?

Résultats

Avec plus de 49% des ~2 500 votes, la plupart des lecteurs d’Android Authority “détestent” l’idée que OnePlus se rapproche d’Oppo. Cependant, tout le monde ne rejette pas catégoriquement l’idée. Un peu moins de 40 % des personnes interrogées sont « sur la clôture » en attendant de voir comment se déroulera l’intégration.

Certains lecteurs aiment les nouvelles, cependant. Environ 12% des votants déclarent « aimer » la perspective d’une collaboration plus étroite entre les deux marques.

Voici ce que vous nous avez dit

Rahil Sayed : Cette fusion serait la fin de OnePlus. Je suis étonné de voir les votes obtenir même 12% de soutien à la fusion. Il doit être droit à 0 %. Wongwatt : Si les modèles mondiaux retiennent l’oxygène tel quel, c’est sûrement une mauvaise nouvelle, les dernières mises à jour ont été lentes et instables. OnePlus avait déjà annoncé qu’ils abandonnaient Hydrogen pour la Chine et installaient ColorOS. S’il s’agit d’une nouvelle annonce, cela signifie que davantage de marchés verront ColorOS installé. Vous ne pouvez pas améliorer la stabilité d’Oxygen grâce à l’intégration à moins d’utiliser la meilleure base de code ColorOS qui ne vous laisse que la page à propos modifiée pour dire Oxygen… Toute la politique de concurrence avec vous-même en fournissant plusieurs téléphones avec des spécifications légèrement différentes, et donc compromises est stupide. Construisez simplement les meilleurs téléphones possibles et appelez-les OnePlus où c’est la marque connue et OPPO ailleurs, simple et économise de l’argent de développement. Artus_2021 : Réduisez le nombre de sorties chaque année… Débarrassez-vous de la série T ! Lancement des téléphones une fois par an ou sortie échelonnée pour le Nord. Flagship en octobre, et Nord 6 mois après ! C’est ça. Plus besoin de la série T. Clignote : « Mises à jour plus rapides et plus stables. » Bruh, les téléphones Oppo sont connus pour être mal pris en charge. La plupart de leurs téléphones reçoivent au maximum 1/2 mises à jour Android.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez quelque chose à ajouter sur l’intégration OnePlus et Oppo ou sur les résultats de ce sondage, déposez une ligne ci-dessous.