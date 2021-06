Vous n’êtes pas d’accord avec la position de Tim Cook sur les applications à chargement latéral

Il y a une semaine, le PDG d’Apple, Tim Cook, a parlé de la sécurité de l’iPhone dans une interview. Il considérait la pratique du chargement latéral des applications comme une faille de sécurité majeure sur les téléphones Android. Il a déclaré que permettre aux appareils iOS de charger des applications latéralement détruirait la sécurité des iPhones ainsi que les initiatives de confidentialité intégrées à l’App Store. Cook a même affirmé qu’Android contenait 47 fois plus de logiciels malveillants qu’iOS en raison du chargement latéral.

Cependant, la possibilité de charger des applications sur des téléphones Android ou d’autres appareils comme les téléviseurs Android est l’un des meilleurs atouts de la plate-forme. Il permet aux utilisateurs de contrôler les applications qu’ils souhaitent utiliser sur leurs appareils, même si elles ne sont pas disponibles sur le Google Play Store.

Avec à la fois des arguments pour et contre le chargement latéral, nous avons pensé à vous demander si la possibilité de charger des applications sur votre téléphone est importante pour vous. Voici comment vous avez voté dans notre sondage.

Vous souciez-vous de la capacité de votre téléphone à charger facilement des applications latéralement ?

Résultats

Notre sondage a obtenu un total de 1 779 votes et la plupart d’entre vous (49 %) ont déclaré que la possibilité de charger des applications tierces sur votre téléphone est indispensable pour vous. Ce n’est pas si surprenant puisque cette fonctionnalité est l’un des plus gros attraits des téléphones Android et autres appareils.

Pendant ce temps, 30% d’entre vous étaient d’avis que les capacités de chargement latéral sont agréables mais pas essentielles. Certains d’entre vous (22%) ont même voté pour dire que vous ne vous souciez pas du tout du chargement latéral des applications.

Vos commentaires

EasyCare : Ces excuses de malware deviennent boiteuses. J’ai un ordinateur portable Windows et un téléphone Android, tous deux sans virus depuis des années. Les deux ont des garanties adéquates pour se protéger contre les logiciels malveillants. Le reste dépend de votre bon sens. Évidemment, c’est de votre faute si vous téléchargez un logiciel piraté et obtenez des logiciels malveillants. J’ai des applications de mon entreprise que j’ai besoin d’obtenir de leur marché, c’est pourquoi je charge de côté. Les logiciels malveillants n’interviennent que si vous les autorisez – Android les désactive et vous avertit du chargement latéral par défaut.

MatteBlack : Je pense que la majorité des choses ont des protections décentes en place – le produit n’est pas le problème, ce sont les gens. Je me souviens avoir entendu dire qu’une application Flashlight avec des millions de téléchargements était un malware sur le Play Store. Quand les gens ont-ils acheté ces téléphones ? Ou ne savent-ils pas que presque tous les téléphones ont un moyen natif d’allumer le flash pour une lampe de poche depuis des éons maintenant ? De plus, nous sommes en 2021, les gens se soucient-ils vraiment de charger latéralement un tas de trucs maintenant? La seule chose que je charge sur le côté est l’application flippante Peacock sur mon Firestick parce que les “grands garçons” ont toujours une sorte de match de pisse.

Nazo : Personnellement, j’ai deux applications en sideload. F-Droid et AdAway. Trois si vous comptez que j’ai téléchargé un ancien APK pour une application qui a des problèmes dans les versions plus récentes (ok, théoriquement, je suppose qu’il pourrait y avoir des problèmes de sécurité conceptuellement, mais c’est une application de lecteur de fichiers musicaux, donc pas exactement une lieu d’exploits – d’autant plus que je devrais y placer manuellement le fichier car il n’accède qu’à des répertoires spécifiques de ma carte SD auxquels les applications normales devraient de toute façon demander l’accès.) Ce troisième est en fait disponible sur le Play Store, J’utilise juste une ancienne version pour l’instant. Pour tout le reste, le Play Store a suffisamment répondu à mes besoins.

Jason : Je déteste vraiment ça. L’absence de chargement latéral est la raison la plus importante pour laquelle je n’envisage même jamais un appareil iOS. Je ne veux pas qu’une entreprise puisse dicter les logiciels que je suis autorisé à installer sur MON appareil.

Rui Rego : Apple a un système emprisonné, je préférerai la liberté de choix à la sécurité d’une prison ! Et autre chose, Apple ne respecte pas les utilisateurs.

MKN : Il ment, Tim sait que chaque fois qu’ils autorisent le chargement latéral d’applications, les revenus de l’App Store diminuent.

Sklosss : Personne ne vous oblige à charger une application de côté, c’est facultatif. Ne voyez pas le problème ici

Homer : En tant que développeur, c’est très simple. L’App Store fait du bon travail pour éliminer les mauvais programmes, contrairement à Google Play. La seule chose pour laquelle j’ai jamais été rejeté du Play Store était d’essayer de lire une vidéo youtube directement… Je trouve ridicule que les gens se soucient tellement du chargement latéral des applications, il n’y a même pas de raison de le faire dans Android, zéro. C’est 25 $ pour être développeur et ça va sur le Play Store instantanément.

Ce que je trouve vraiment intéressant, c’est que vous feriez du chargement latéral une priorité et non des performances. Android est un système d’exploitation POS et fonctionne horriblement. Lorsque vous testez un code identique sur Android et iOS, il existe une différence de performances significative par rapport aux appareils Android. C’est comme exécuter Python vs C++… sans comparaison.

Justin : Personnellement, je pense que la fonction de chargement latéral d’Android encourage une sécurité et une confidentialité améliorées sur l’appareil. Je ne pense pas que la boutique Apple fasse un excellent travail pour éliminer les menaces potentielles. Il est assez clair qu’Apple le sait aussi.