Vous n’êtes pas sûr des téléviseurs OLED transparents ? Les navetteurs peuvent en essayer un sur le chemin du travail

La gamme d’écrans OLED transparents de LG devrait arriver dans encore plus de trains et de bus que jamais auparavant, augmentant considérablement le nombre de personnes qui sont quotidiennement en contact avec la technologie.

Le site d’information coréen dongA rapporte que LG Display fournit désormais des écrans OLED transparents aux « compagnies ferroviaires japonaises » après une poussée dans les systèmes de transport chinois – et avec le potentiel de se développer également en Europe et en Amérique du Nord.

Les OLED transparents de LG ne sont pas des écrans home cinéma idéaux, renonçant aux noirs profonds des pixels éteints pour un panneau transparent avec 40% de transparence – permettant aux navetteurs de voir à travers ces écrans, qui agissent efficacement comme des vitres teintées avec affichage numérique intégré dans eux.

Ces écrans peuvent afficher des informations de voyage telles que les arrêts à venir, la densité du trafic et les temps de trajet à la vue du public, avec une visibilité continue sur le monde extérieur.

Le journaliste Hong Seok-ho écrit que “On sait que les demandes de renseignements sur les OLED transparents sont de plus en plus nombreuses de la part des trains touristiques et des compagnies de bus touristiques en Europe et en Amérique du Nord.”

Analyse: l’OLED transparent a un moment

La montée en puissance des écrans OLED transparents est curieuse, étant passée de l’étrange prototype d’écran au salon CES à une proposition commerciale légitime. LG Display vend désormais ses OLED transparents à diverses sociétés de transport, ainsi que les utilise dans le commerce de détail, tandis que Panasonic a également vendu la technologie sur les «marchés japonais et Asie-Océanie» pendant une grande partie de l’année dernière.

LG affirme que sa technologie OLED est supérieure à l’écran LCD transparent, ce dernier n’atteignant que 10 % de transparence contre 40 % pour le premier.

Les trajets domicile-travail, pour ceux qui en ont, peuvent être tristement remplis de monde, mais cela en fait également un endroit idéal pour annoncer de nouvelles technologies pour l’énorme quantité de trafic qui passe chaque jour.

Tout comme nos obsessions pour les jeux vidéo ont été initialement forgées dans les salles d’arcade, l’apparition de la technologie OLED dans la vie publique pourrait également commencer à susciter plus d’intérêt pour la technologie à long terme – poussant plus de consommateurs à opter pour des téléviseurs OLED dans leurs maisons, ou des écrans OLED dans leurs téléphones et tablettes. Et bon, pourquoi pas une Nintendo Switch OLED pendant qu’on y est ?

Via info OLED