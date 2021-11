Vous n’êtes toujours pas sûr de Pikmin Bloom? Découvrez cette bande-annonce de présentation

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pikmin Bloom, une nouvelle application de type Pokémon GO qui vous permet de vous promener dans le monde réel tout en vous occupant de votre Pikmin, a commencé à se déployer dans le monde entier. Si vous avez pensé à essayer ou si vous voulez savoir de quoi il s’agit, assurez-vous de consulter la toute nouvelle bande-annonce de Nintendo ci-dessus.

La nouvelle vidéo passe en revue plusieurs mécanismes du jeu, vous permettant de voir de première main comment surveiller vos pas se traduit par la croissance et la prise en charge de vos amis Pikmin. Nous avons également récemment partagé une revue complète de l’application, notant que Bloom est une expérience beaucoup plus détendue que Pokémon GO qui est plus un podomètre glorifié qu’un « jeu ».

Si vous envisagez de le vérifier par vous-même, vous voudrez peut-être vous familiariser avec tout ce qu’il a à offrir avant le 13 novembre, date à laquelle l’application organisera sa première journée communautaire. Les détails à ce sujet peuvent être trouvés ici.

Réservez la date ! 🌼Le premier événement majeur de #PikminBloom, le #CommunityDay, aura lieu le 13 novembre. Rassemblons-nous, organisons une #10KWalkWithPikmin et remplissons le monde de fleurs ! Consultez notre blog pour plus de détails ici : https://t.co/iG8m5w0uT4#Pikmin pic.twitter.com/ubdHiC7JD8 – Pikmin Bloom (@PikminBloom) 5 novembre 2021

Avez-vous joué à Pikmin Bloom ? Comment vas-tu ? Faites le nous savoir dans les commentaires.