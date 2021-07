Vous n’obtiendrez aucune de ces nouvelles fonctionnalités intéressantes d’iOS 15 si votre iPhone a plus de 3 ans

in

Apple à la WWDC le mois dernier a officiellement dévoilé iOS 15, la dernière mise à jour du système d’exploitation mobile de l’entreprise. Bien que la liste des fonctionnalités d’iOS 15 ne contienne peut-être pas un élément unique, la mise à jour est néanmoins convaincante en soi. Comme d’habitude, Apple à la WWDC n’a même pas eu le temps d’aborder toutes les nouvelles fonctionnalités intéressantes qu’iOS 15 est sur le point d’apporter. Le retour de la loupe grossissante pour la sélection de texte et la fonctionnalité glisser-déposer entre les applications ne sont que deux exemples.

Si vous avez un iPhone plus ancien, sachez que vous ne pourrez peut-être pas profiter de toutes les fonctionnalités d’iOS 15. Alors qu’Apple fait un travail admirable pour s’assurer que les nouvelles versions d’iOS fonctionnent sur des appareils plus anciens, tous les iPhone ne peuvent pas prendre en charge certaines des fonctionnalités les plus avancées d’iOS 15.

Tous les iPhone ne peuvent pas exécuter iOS 15

iOS 15 fonctionnera sur l’iPhone 6S et tout appareil sorti par la suite. Notez que cela inclut la première génération de l’iPhone SE.

Quelles fonctionnalités iOS 15 ne fonctionneront pas sur les anciens iPhones

La simple réalité est que le matériel iPhone plus ancien ne peut pas tirer parti de toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15. Plus précisément, certaines fonctionnalités d’iOS 15 nécessitent au minimum un processeur A12 Bionic. Le processeur A12 d’Apple a fait ses débuts sur les modèles iPhone XS et XR en 2018.

Mode portrait

Une fonctionnalité qui ne fonctionnera pas sur les modèles d’iPhone sortis avant 2018 est le mode Portrait lors du chat vidéo via Facetime.

Fonctionnalités Apple Maps améliorées

Apple Maps avec iOS 15 bénéficie de quelques améliorations intéressantes. Certaines nouvelles fonctionnalités, telles que la réalité augmentée immersive pour les itinéraires à pied, nécessiteront un appareil plus récent.

Texte en direct

Live Text est l’une des fonctionnalités iOS 15 les plus cool qu’Apple a présentées le mois dernier. La fonctionnalité, en un mot, permet aux utilisateurs d’extraire du texte à partir de photos. Il s’agit essentiellement d’une OCR intégrée directement sur votre appareil sans avoir à faire appel à un logiciel tiers. Encore plus cool, Live Text peut comprendre sept langues différentes et peut traduire du texte en temps réel.

Audio spatial

Spatial Audio est une nouvelle fonctionnalité intéressante qui nécessitera l’utilisation d’un iPhone 7.

Clés numériques

Avec iOS 15, les utilisateurs peuvent utiliser leur iPhone pour déverrouiller leur maison, leur garage et leur lieu de travail. Cependant, pour tirer parti de cette fonctionnalité, vous devez disposer d’un iPhone XS ou d’une version ultérieure.

Quelques fonctionnalités intéressantes d’iOS 15 qui fonctionneront sur tous les appareils

Notifications push pour la pluie – iOS 15 inclut la prise en charge des notifications push lorsqu’il est sur le point de pleuvoir, de neiger ou de grêler.

Mises à jour de sécurité sans mise à jour – Enfin, les utilisateurs peuvent mettre à jour des mises à jour de sécurité importantes sans avoir à mettre à jour l’intégralité de leur système d’exploitation mobile.

Aucune limite pour la dictée sur l’appareil – Les utilisateurs d’iOS 15 peuvent désormais dicter des messages qui dépassent 60 secondes.

Tirez pour actualiser la fonctionnalité pour Safari mobile – Mobile Safari a un tout nouveau look que tout le monde n’aime pas. En termes de fonctionnalité, cependant, nous pouvons tous convenir que la possibilité de « tirer pour actualiser » une page est attendue depuis longtemps.

Localiser un iPhone effacé – Apple écrit : « La fonction Localiser mon réseau et le verrou d’activation peuvent localiser votre appareil même après l’avoir effacé. Pour s’assurer que personne n’est trompé dans l’achat de votre appareil, l’écran Hello montrera clairement que votre appareil est verrouillé, localisable et toujours à vous.

D’autres fonctionnalités d’iOS 15 à espérer incluent SharePlay et Focus.

