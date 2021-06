Vous n’obtiendrez plus une année gratuite d’Apple TV Plus avec un nouvel iPhone

TL;DR

Apple met fin à une promotion qui offrait un an de service gratuit TV Plus avec l’achat d’un nouvel appareil. Vous obtiendrez «seulement» trois mois d’accès gratuit après le 1er juillet. Cette décision reflète la confiance que TV Plus peut se suffire à elle-même.

L’un des moyens les plus simples (mais aussi les plus chers) de regarder Apple TV Plus est sur le point de disparaître. MacRumors rapporte qu’Apple met fin à une promotion qui offrait une année gratuite de TV Plus aux personnes achetant de nouveaux iPhones, Mac et autres appareils majeurs.

Visitez la page de service et vous recevrez une alerte indiquant qu’Apple cessera d’offrir une année gratuite de TV Plus à compter du 1er juillet. un abonnement payant.

Alors que l’année gratuite était clairement préférable, la plus petite offre TV Plus est toujours importante par rapport à ce que vous obtiendrez avec les services de streaming concurrents. Amazon Prime Video propose un essai standard de 30 jours, tandis que Disney Plus et Netflix ont largement supprimé les périodes d’essai. Vous pouvez toujours regarder des saisons entières de Ted Lasso et d’autres émissions sans avoir à marathonner des épisodes ou à payer votre abonnement.

Dans une certaine mesure, Apple n’avait pas vraiment d’autre choix que d’abandonner la promo. L’année gratuite d’Apple TV Plus était destinée à stimuler l’adoption du service naissant pour aider à concurrencer Amazon et Netflix. Même si cela fonctionnait bien, certains craignaient qu’Apple n’utilise le service gratuit pour augmenter le nombre d’abonnés. L’essai de trois mois est à la fois un test du pouvoir d’adhésion réel de TV Plus ainsi qu’un reflet de la confiance dans un service qui compte désormais quelques succès de bonne foi – et peut-être l’audience à égaler.