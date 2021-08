Vous nous avez dit : la plupart d’entre vous pensent que le Google Pixel 5a est chaud

Jimmy Westenberg / Autorité Android

L’arrivée du Google Pixel 5a a peut-être été émoussée par la première révélation de la série Google Pixel 6. Le téléphone de milieu de gamme offre de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Mais bien que cela semble une perspective équilibrée sur le papier, le Pixel 5a est-il chaud ?

Nous avons posé cela à nos lecteurs dans un récent sondage. Voici les résultats.

Google Pixel 5a : Chaud ou pas ?

Résultats

Plus de 1 300 votes ont été exprimés sur ce sondage. La majorité de nos lecteurs pensent que le Pixel 5a est en effet « chaud ». Un peu moins de 61 % des lecteurs ont choisi ce choix. Cependant, tout le monde ne se sent pas ainsi. 39,1% des lecteurs pensent le contraire.

Pour ceux qui se concentrent sur les points négatifs, le Pixel 5a utilise toujours un écran à 60 Hz, à la traîne des téléphones dans sa gamme de prix. Vous n’obtenez pas non plus de mise à niveau du chipset, de mise à niveau de RAM / stockage ou d’améliorations du capteur principal de l’appareil photo. Essentiellement, si vous possédez un Pixel 4a, il n’y a pas beaucoup de raisons de mettre à niveau.

Mais qu’ont à dire les lecteurs ?

Vos commentaires

andres_1 : Cela aurait probablement été un résultat « chaud » unanime si Google avait ajouté au moins un écran à 90 Hz. naduh : Imo, le pixel 5a n’est qu’un autre téléphone Google décevant. Cependant, si vous êtes à la recherche d’une expérience Android pure sans vous ruiner ni chercher à passer d’un pixel 1 ou 2, alors procurez-vous-le. St. John de Des Moines : les chances sont meilleures que 90 %. chance, je vais me faire économiser de l’argent et y aller à la place. Farhan Ahmad Tajuddin : Certainement chaud pour moi. Il était temps que nous ayons un téléphone Pixel avec une prise casque et un indice IP. Je me fiche du chipset inchangé, il est encore rapide en 2021. Même l’écran 60Hz ne me dérange pas du tout puisque je ne dépasse jamais 60Hz autre que le jeu mobile. Varusal : Je suppose que cela dépend du point de vue. Si vous cherchez un téléphone moins cher, ce n’est pas trop mal (surtout le support logiciel). Mais si vous possédez déjà un Pixel 4a / 5G, le 5a est un peu décevant. Peut-être que le Pixel 6a (doigts croisés) en proposera un peu plus pour le même prix. jury_rigger : Pas de 90Hz, pas de vente.

C’est tout pour ce sondage. Merci d’avoir voté et commenté. Avez-vous des idées sur le Pixel 5a ou sur les résultats de ce sondage ? Assurez-vous de les déposer ci-dessous.