Vous nous avez dit : voici combien vous dépensez en jeux mobiles chaque mois

Le jeu mobile est une industrie énorme, avec des titres gratuits, des jeux premium et des services d’abonnement comme Google Play Pass qui se disputent tous une part du gâteau.

Il va de soi qu’au moins quelques-uns de nos lecteurs dépensent de l’argent pour des titres mobiles, mais combien dépensent-ils chaque mois ? C’est ce que nous vous avons demandé plus tôt cette semaine, et voici ce que vous avez dit.

Combien dépensez-vous en jeux mobiles chaque mois ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le lundi 19 juillet, avec un peu plus de 1 600 votes accumulés jusqu’à présent. Le résultat? Eh bien, il s’avère que la grande majorité des lecteurs interrogés (80 %) ne dépensent pas d’argent pour les jeux mobiles chaque mois. Les commentaires suggèrent que quelques personnes ont choisi cette option parce qu’elles dépensent de l’argent de manière plus sporadique plutôt que chaque mois. Quelques commentaires suggèrent également que certains utilisateurs ne jouent tout simplement pas à des jeux sur leur téléphone.

Quant aux gens qui dépensent de l’argent chaque mois ? Eh bien, l’option la plus populaire était le niveau de 1 $ à 4,99 $, et il est facile de comprendre pourquoi cela pourrait être le cas. Il existe une tonne de jeux disponibles à l’achat dans ce niveau, tandis que de nombreux achats intégrés sont disponibles dans cette gamme de prix. De plus, le service d’abonnement Google Play Pass coûte 4,99 $ par mois.

Sinon, 7 % des répondants indiquent qu’ils dépensent 10 $ ou plus chaque mois. Ce chiffre monte à 11% lorsque l’on inclut les personnes dépensant 5 $ ou plus.

commentaires

Martin Pollard : Je fais partie de ces cinglés qui considèrent leur téléphone comme un appareil de communication, pas comme une console de jeux. Si je joue à n’importe quel jeu, c’est un tour rapide de solitaire ou de blackjack en attendant, disons, que ma table soit prête dans un restaurant. Tennisfreak: J’ai choisi l’option “Je ne dépense pas d’argent pour les jeux” parce que je ne dépense pas “mensuellement” pour les jeux. Je n’achèterai qu’une seule fois les jeux complets pour toutes les fonctionnalités, et ils deviennent de plus en plus rares. Donc, je n’achète pas tous les mois, mais plutôt j’achète peut-être un jeu deux fois par an. Bobby Phoenix : Peut-être deux fois par an, je dépenserai 5 $ en abonnement de saison pour Clash Royale. Seulement s’ils ont vraiment de bonnes récompenses. Je pense que le plus que j’ai jamais dépensé au total sur tous les jeux mobiles est de 80,00 $. Je sais que c’est beaucoup, mais pour ce que j’ai/je joue encore, cela en valait la peine. Flashs : Pourquoi dépenser de l’argent sur les jeux mobiles ? C’est une arnaque. Konrad Uroda-Darłak : Où est « ça dépend » ? DLS : zéro. Je ne paie que pour de vrais jeux sur PC ou consoles. J’ai toujours pensé que les jeux mobiles étaient de la merde, et ils essaient toujours de vendre leur merde.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé des commentaires. Dépensez-vous de l’argent pour les jeux mobiles si vous ne dépensez pas d’argent chaque mois ? Faites-nous savoir ci-dessous.