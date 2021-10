Vous nous avez dit : vous adorez la série Google Pixel 6

C. Scott Brown / Autorité Android

En termes clairs, vous êtes tous fous amoureux de la série Pixel 6. Ce n’est pas souvent que nous voyons des résultats si massivement poussés dans une direction, mais c’est ce que nous avons vu ici.

Consultez la répartition des données ci-dessous, puis allez un peu plus loin pour certains de vos commentaires.

Série Google Pixel 6 : Chaud ou pas ?

Au total, nous avons vu plus de 4 500 votes dans ce sondage. Parmi ceux-ci, plus de 3 900 électeurs pensent que la gamme Google Pixel 6 est formidable. C’est un nombre écrasant.

Habituellement, dans des sondages comme celui-ci, les résultats ne sont tout simplement pas aussi drastiques. Cependant, ces données suggèrent vraiment que Google a un sérieux gagnant entre les mains avec la série Pixel 6.

Certains de vos commentaires

Le tableau ci-dessus vous donne un aperçu facile de ce que nos lecteurs pensent de la série Google Pixel 6. Cependant, une vision plus nuancée nécessite de lire ce que nos lecteurs ont à dire. Voici une sélection de vos commentaires !

Nick V : Je me demande si toutes les personnes sur ces sites ont dit qu’elles n’en achèteraient jamais un en raison de la taille, sont en fait allées en acheter un.

Viraj Mhatre : Malheureusement, il n’est pas disponible en Inde 😩

Farhan Ahmad Tajuddin : J’aime le fait qu’ils ne diffèrent que par la taille de l’écran, la capacité de la batterie et le téléobjectif avec le capteur de caméra avant large. Tout le reste reste le même, y compris la caméra principale arrière et ultra-large. Donc vraiment, soit vous achetez la variante vanille en raison de la durée de vie de la batterie, soit la variante Pro en raison de la caméra téléobjectif et de l’écran 120 Hz.

Ross MacRae : La pire sortie du jour 1 depuis longtemps. J’ai essayé pendant 3 heures de commander sur Google Store, mais j’ai planté tout le temps après avoir mis le téléphone dans mon panier.

Corey : Je l’aime beaucoup, mais j’aimerais que Google sorte ses téléphones plus tôt dans l’année. Au moment où octobre arrive, la plupart des gens se sont déjà engagés dans quelque chose de différent

Avez-vous des commentaires de dernière minute à faire sur la série Google Pixel 6 ? En avez-vous pré-commandé un ? Faites le nous savoir dans les commentaires!