« Vous nous avez donné une leçon de vie »

Triste nouvelle pour Arantxa de Benito (51 ans). Ce dimanche 31 octobre, le présentateur a perdu sa belle-soeur, une femme qui, comme elle l’a elle-même décrit dans son dernier post Instagram, a été qualifiée de grande combattante.

« J’embrasse ton âme. Bon voyage l’ami. Aujourd’hui au paradis il y a un Ange qui touche les paumes… C’est elle, Karlis, la choucroute », a commencé à écrire Arantxa de Benito pour dire publiquement au revoir à la femme de son frère. Son texte émotionnel peut être lu à côté d’une belle image des deux dans laquelle montre la complicité qui existait entre eux. La chaîne de télévision apparaît avec un geste de baiser en direction de son amie, qui pose avec le sourire.

Dans le même post, l’ex-femme de Guti (45 ans) a voulu partager, à travers des mots flatteurs sans fin, à quoi ressemblait sa belle-sœur. « Passionnée par tout ce qu’elle a fait, au coeur immense et généreux, toujours à la recherche des autres et croyant en ce qu’il était si difficile pour les autres de comprendre… il a puisé toutes ses forces et s’est battu jusqu’au bout… Et c’est comme ça que tu es parti aujourd’hui, en te battant jusqu’au bout, en nous donnant une merveilleuse leçon de vie », a déclaré la télévision, avant de le remercier de son existence et de lui rappeler que, malgré sa disparition physique, il restera toujours dans sa mémoire. .

« Merci, gordi. Tu seras et vivras toujours en moi. Je t’aime cuñaa », a conclu Arantxa de Benito, qui, en cette période difficile, a eu le soutien de ses partisans. Le présentateur a reçu les condoléances de visages connus comme l’actrice Carola Baleztena (41 ans), qui a écrit « Je suis tellement désolé » à côté d’une icône de cœur brisé. Anita matamoros (21), pour sa part, a montré son chagrin avec une icône de cœur. D’autres de ses disciples, qui ne sont pas connus du public, ont également montré leur affection avec des messages émotionnels d’encouragement.

Arantxa de Benito dans une image partagée sur les réseaux sociaux. Instagram

Au milieu de sa triste perte, Arantxa de Benito a essayé de continuer sa routine et, en plus de poursuivre ses publications sur les réseaux sociaux, il a mené d’autres activités. Il y a eu plusieurs histoires qu’elle a partagées au cours des dernières heures qui font référence à son travail en tant que femme d’affaires et philanthrope. Comme le révèle la dernière image publiée dans cette section d’Instagram, l’ex-femme de Guti a assisté à un atelier spécialisé dans la décoration de la maison pour préparer des cadeaux caritatifs qui seront livrés à une ONG dédiée aux enfants et aux femmes des pays défavorisés.

