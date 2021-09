Vous nous dites : le Microsoft Surface Duo 2 est-il chaud ou pas ?

Le Microsoft Surface Duo 2 a finalement été révélé par la société Redmond, et il correspond bien aux rumeurs et fuites que nous avons entendues ces derniers mois. Heureusement, cela ressemble à une mise à niveau majeure par rapport au Surface Duo d’origine.

Le modèle d’origine utilisait un ancien chipset Snapdragon 855, avait une batterie relativement petite et manquait de fonctionnalités telles que 5G, NFC et un système de caméra arrière. Ajoutez un prix de 1 400 $ et une expérience logicielle boguée au lancement, et ce fut un flop critique.

Heureusement, le Surface Duo 2 propose un SoC Snapdragon 888 de premier ordre, 5G et NFC, une batterie de 4 449 mAh, des écrans à taux de rafraîchissement élevé et un système de caméra arrière triple flexible. C’est 100 $ de plus que le modèle d’origine, mais vous en avez clairement pour votre argent par rapport au modèle d’origine.

Que pensez-vous du Surface Duo 2 ? Faites-le nous savoir en votant dans le sondage ci-dessus et en laissant un commentaire ci-dessous si vous en avez plus en tête.