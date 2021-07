“Vous obtenez ce que vous méritez” admet Russell après avoir encore raté des points · .

George Russell a minimisé toute déception de ne pas avoir marqué dans le Grand Prix d’Autriche, affirmant “vous obtenez ce que vous méritez” après avoir terminé 11e.

Le pilote de troisième année a commencé à la huitième place, sa plus haute position sur la grille en tant que pilote Williams, mais a immédiatement abandonné le top 10 dans le premier tour.

Il a grimpé de quelques places pour revenir dans une position de points, mais a perdu le premier point de Williams depuis 2019 lorsque Fernando Alonso d’Alpine l’a dépassé vers la fin de la course.

“Cela m’a en quelque sorte rappelé mes jours de junior lorsque vous vous battiez roue contre roue semaine après semaine”, a déclaré Russell en réponse à une question de ..

«Je suppose que la chose la plus importante était juste l’expérience. Et obtenir ce sentiment de le faire dans une voiture de Formule 1 est très différent avec tous les appuis et l’air sale. Donc, vous ne faites qu’acquérir de l’expérience. C’est un peu étrange, je suis ici depuis trois ans maintenant et je n’ai pas eu autant de batailles.

Après avoir passé de nombreux tours au cours des deux dernières courses sur le Red Bull Ring dans le top 10, Williams a été encouragé par le rythme de sa FW43B. Mais un problème d’unité de puissance la dernière fois signifiait que la 11e place de Russell dans le Grand Prix d’Autriche d’aujourd’hui était le meilleur de sa saison et le meilleur de sa carrière Williams, et il n’était pas déçu de manquer ce point insaisissable ce week-end.

“Pas si découragé, pour être honnête, parce qu’en fin de compte, vous obtenez ce que vous méritez et ces gars ont été plus rapides que nous”, a-t-il ajouté à ..

Galerie : le Grand Prix d’Autriche 2021 en images“Nous avons fait un excellent travail hier sur un tour, mais ils étaient intrinsèquement un peu plus rapides que nous et allaient toujours passer.”

Le pilote Williams était toujours dans le top 10 avec quatre tours à faire lorsqu’il a perdu la position finale dans les points au profit de Fernando Alonso.

“J’ai fait tout ce que j’ai pu”, a déclaré Russell, “mais finalement la vitesse que Fernando avait, il allait toujours la rattraper, il volait absolument.

“Il a été malheureux hier, il devrait probablement se qualifier dans le top cinq et je suppose que P11 était le maximum aujourd’hui.”

La position finale de Russell pourrait changer, car cinq pilotes qui ont terminé devant lui font l’objet d’une enquête pour avoir omis de ralentir pour des drapeaux jaunes à double agitation. Cependant, Russell fait également l’objet d’une enquête pour un incident impliquant Kimi Raikkonen.

