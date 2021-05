Vous obtiendrez bientôt l’énorme nouvelle refonte de Google Meet, mais soyez conscient des bugs

Le mois dernier, Google a annoncé qu’une nouvelle interface Google Meet serait déployée sur les Chromebooks et les systèmes d’exploitation de bureau, et maintenant, la société dit qu’elle est désormais disponible pour certains. Malgré cela, Google note qu’il y a une certaine bizarrerie dans l’application.

Tout d’abord, parlons du nouveau look Meet. Le nouveau look s’adapte aux réunions plus importantes, permettant à plus d’appels d’être visibles à la fois. Il permettait également aux utilisateurs de redimensionner leur propre vignette s’ils voulaient rester visibles, plutôt que l’option actuelle tout ou rien.

Alors, quel est le problème avec l’interface Google Meet? Google met en évidence les problèmes connus suivants.

1) Vous remarquerez peut-être un comportement inattendu tel que des vignettes vidéo manquantes ou des sous-titres coupés. Cela est dû aux extensions 3rd Party Meet et vous pouvez en savoir plus ici sur ses implications et les prochaines étapes. 2) Utilisateurs rencontrant un “effet de miroir” lors du partage d’écran: Nous vous recommandons de “partager un onglet” au lieu d’une “fenêtre” ou d’un “écran entier” pour une expérience de présentation fluide. De plus, lorsque vous partagez un onglet, assurez-vous que vous partagez le bon onglet / un onglet différent de celui de votre onglet de réunion. 3) Les utilisateurs d’un appareil Windows utilisant un navigateur Chrome peuvent ressentir un scintillement sur le contenu présenté: un redémarrage de votre navigateur Chrome devrait aider à résoudre le problème. 4) Le contour bleu est parfois sur un participant qui ne parle pas: un correctif est en cours et devrait être disponible bientôt. Avec la nouvelle interface utilisateur Meet, vous devriez maintenant voir un contour bleu autour de la vignette des haut-parleurs actifs

En les regardant, la plupart de ces problèmes semblent être assez légers ou insécables. Si vous souhaitez utiliser le nouveau look de Meet et que ces problèmes ne vous dérangent pas, vous le pouvez probablement.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En attendant, si vous êtes passé à l’interface Meet, Google vous offrira la possibilité de revenir à la version précédente de Meet avant le 10 juin, ou jusqu’à ce que Google ait déployé la mise à jour à 100% de tous les utilisateurs. À ce stade, seulement 1% des utilisateurs de Meet l’ont déjà déployé.

Google Meet reste l’une des meilleures applications de visioconférence de Google, avec Duo en seconde position. Google a actuellement rendu toutes ses fonctionnalités premium gratuites, bien qu’il envisage d’annuler cela très bientôt.