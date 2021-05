Vous pensez au prêt automobile? Top 10 des banques publiques et privées offrant les taux les plus bas

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous avons compilé une liste de 10 banques gouvernementales et privées qui offrent actuellement certains des taux d’intérêt sur les prêts automobiles les plus bas du pays.

De nombreuses personnes dans notre pays repensent à leur mode de transport préféré au milieu de la deuxième vague dominante de la pandémie Covid-19. Beaucoup de ceux qui dépendaient auparavant des transports publics ou partagés envisagent maintenant sérieusement d’acheter une voiture pour minimiser la possibilité d’être infectés par le virus mortel lorsqu’ils sortent.

Et comme les voitures sont des achats coûteux, beaucoup d’entre eux sont également désireux de contracter un prêt automobile pour répondre à leurs aspirations, d’autant plus que ces facilités de financement sont généralement disponibles à des taux d’intérêt inférieurs à un produit de prêt non garanti comme un prêt personnel.

Donc, si vous envisagez également d’acheter une nouvelle voiture dans un proche avenir, sachez que les prêteurs financent généralement jusqu’à 80 à 90% du prix sur route de la voiture. Cependant, certaines banques proposent également des produits de prêt qui financent à 100% le coût d’évaluation de la voiture sous réserve de conditions générales. En outre, les prêts automobiles sont généralement disponibles pour des durées allant jusqu’à 7 ans. Mais bien qu’il s’agisse d’un produit de prêt garanti, les taux d’intérêt applicables aux prêts automobiles sont déterminés par le prêteur en fonction de la cote de crédit de l’emprunteur, entre autres facteurs, selon BankBazaar.

Il y a aussi des frais de traitement qui sont généralement facturés selon les politiques du prêteur. Cela étant dit, quelques banques offrent des prêts automobiles à des taux préférentiels à leurs emprunteurs immobiliers existants.

De nombreuses banques offrent également des prêts automobiles pré-approuvés à leurs clients sélectionnés, ce qui pourrait impliquer des taux d’intérêt concessionnels et un décaissement rapide des prêts. En tant que tel, il est très judicieux de comparer les offres de prêt automobile actuelles de différents prêteurs pour trouver une offre qui répond le mieux à vos besoins de financement, selon BankBazaar.

Nous avons également fourni les IME indicatifs pour un prêt de 10 lakh de Rs pour une durée de 7 ans pour chacune des banques mentionnées dans le tableau ci-dessous. Notez que nous n’avons considéré que le taux d’intérêt annoncé le plus bas pour chaque prêteur, et le taux d’intérêt qui vous est applicable pourrait être plus élevé en fonction du montant de votre prêt, de votre pointage de crédit, du type d’occupation ou de toute autre condition du prêteur choisi.

Les 10 principales banques gouvernementales et privées offrant actuellement les taux d’intérêt les plus bas sur les prêts de voitures neuves

Clause de non-responsabilité: Données collectées sur les sites Web respectifs des banques le 25 mai 2021. Les taux d’intérêt les plus bas proposés par les banques ont été pris en compte dans le tableau. Les IME indicatifs ont été calculés sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau pour les prêts lakh de Rs 10 d’une durée de 7 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). Les taux d’intérêt mentionnés dans le tableau sont indicatifs et peuvent varier en fonction des T&C de la banque.

* Taux le plus bas de PSB Apna Vahan Sugam (nouveau quatre roues). ** Tarif applicable pour PNB Rakshak Plus (voiture neuve). ^ Taux minimum du prêt auto KVB Flexi Mobile. ^^ Taux d’intérêt rack le plus bas selon HDFC Bank.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

