Vous pensez connaître le «Hot Space» de Queen? Quiz

Comme reine approche de leur 10e album studio au début des années 1980, le groupe décide de faire bouger les choses. Les icônes du rock britannique ne sont pas étrangères aux risques musicaux et pour ce projet, elles ont continué à repousser les limites. Après le succès de “Another One Bites The Dust” auprès de la foule de la musique dance, le groupe s’est penché sur un son funk et pop R&B plus simple pour Hot Space. Sorti en mai 1982, l’album a produit l’un des succès les plus emblématiques du groupe, renforçant ainsi leur statut dans l’histoire de la musique. Mais que savez-vous de ce disque? Consultez le quiz ci-dessous et découvrez-le!

Et, pendant que vous jouez, écoutez Hot Space ici.

Si vous rencontrez des difficultés pour voir le quiz sur l’application Facebook, veuillez essayer le quiz sur votre navigateur ici.