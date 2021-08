Vous pensez être un joueur de haut niveau ? Alienware veut que vous le prouviez

in

Chez Android Authority, nous aimons nous considérer comme des joueurs décents. Vous pourriez vous retrouver dans le même bateau, mais il est temps de prouver votre valeur. Si vous avez toujours voulu faire jouer vos muscles pour gagner de l’argent, de la gloire et plus encore, c’est maintenant votre chance. La légende des PC de jeu Alienware héberge ses jeux Alienware, et l’arène est ouverte à tous les résidents américains !

Quand commence le combat et à quoi puis-je jouer ?

Que l’argent ait attiré votre attention ou que vous cherchiez simplement une chance de vous montrer, il y a quelques détails que vous devez d’abord connaître. Pour commencer, les Jeux Alienware 2021 se déroulent du 27 août au 7 octobre 2021, pour un total de six semaines.

Chaque semaine fonctionne comme sa propre étape du concours, les joueurs affrontant quatre titres populaires. Vous pouvez choisir parmi Fortnite, Valorant, League of Legends et Rainbow 6 Siege. Un seul joueur passera de chaque titre pendant les cinq premières semaines pour un total de 20 finalistes avant qu’Alienware ne fasse monter la barre. Une fois la sixième semaine terminée, Alienware ouvrira ses emplacements de wild card, permettant aux trois premiers de chaque match de se qualifier pour la finale pour un total de 32 demi-finalistes.

D’accord, comment puis-je accumuler des points ?

Si vous êtes impatient de vous lancer directement dans l’action, il est temps de travailler sur votre stratégie. Vous avez encore quelques jours pour vous entraîner avant le 27 août, alors gardez vos mains sur ces clés. Une fois le coup d’envoi des Jeux Alienware 2021, il existe plusieurs façons d’accumuler des points avec des réalisations dans le jeu. Plus vous gagnez de matchs, vous tuez et marquez des passes décisives, plus vous obtenez de points.

Tout au long de chaque semaine respective, Alienware prévoit de récompenser les joueurs pour leur excellence avec la monnaie du jeu. Pensez-y : des V-Bucks gratuits, des Riot Points et plus encore pour vous frayer un chemin jusqu’au sommet. Vous pouvez ensuite utiliser cette devise pour garder une longueur d’avance et rendre votre personnage dans le jeu encore plus beau.

À la fin de chaque semaine, les juges d’Alienware Games se dirigeront vers le classement et découvriront qui a gagné le plus de points. Ce joueur chanceux naviguera jusqu’au bout pour affronter 31 autres concurrents en demi-finale.

Les joueurs qui atteindront les demi-finales seront ensuite divisés en quatre groupes pour participer à un mini-tournoi pour deux places convoitées dans la finale. Enfin, les deux meilleurs joueurs de chaque groupe s’affronteront pour leur part du prize pool final lors d’une diffusion en direct le 23 octobre 2021.

Argent et gloire, dites-vous ?

Bien sûr, le jeu est amusant. Mais vous savez quoi d’autre est amusant? Gagnant. Alors, parlons prix. Les huit finalistes s’affronteront pour leur part du cash prize pool, mais seuls les meilleurs remporteront le plus gros prix. Le finaliste gagnant remportera un grand prix de 15 000 $ et le titre de Grand Champion des Jeux Alienware 2021 ! Le finaliste recevra 10 000 $, la troisième place recevra 7 500 $, la quatrième place gagnera 5 000 $, la 5e à la 8e gagnera 2 500 $ chacune, et tous les semi-qualifiés qui ne se sont pas qualifiés pour la finale gagneront chacun 1 000 $ chacun.

Bien sûr, Alienware est une centrale légendaire de PC de jeu, donc les récompenses ne s’arrêtent pas à l’argent. Les 32 demi-finalistes recevront un tout nouvel ordinateur portable Alienware X15 juste pour avoir gagné leur place.

Pour ceux qui n’ont pas encore rencontré le dernier produit phare d’Alienware, le X15 propose jusqu’à un processeur Intel Core i7-11800H de 11e génération et le GPU GeForce RTX 3060 de Nvidia. C’est un moyen infaillible d’améliorer votre poste de combat, et tout ce que vous avez à faire est de montrer vos compétences.

N’oubliez pas : les Jeux Alienware 2021 commencent officiellement le 27 août, alors entraînez-vous. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous.