Vous pensez n’avoir besoin d’un VPN que si vous accédez à des sites Web sensibles ? Détrompez-vous…

L’une des raisons les plus populaires d’acheter un VPN est de vous protéger sur les applications bancaires en ligne et autres sites Web sensibles. Installez-vous et le service crypte votre connexion, garantissant que personne ne peut espionner vos activités en ligne les plus confidentielles.

Et sur cette base – et à moins que vous n’utilisiez également votre VPN pour le streaming et d’autres activités – il est tentant de penser : “Je n’ai pas besoin d’en utiliser un, vraiment, parce que je ne fais pas de banque en ligne (ou quelque chose de similaire) sur public Wifi.”

Cela semble logique… mais il y a un problème avec cette logique. Votre appareil n’accède pas seulement à Internet via votre navigateur – il y a en fait beaucoup plus de choses que vous ne voyez normalement jamais.

Qu’est-ce que votre PC fait d’autre ?

Applications, processus d’arrière-plan, services Windows (même Windows lui-même), tout ce qui se trouve dans votre barre d’état système, n’importe lequel d’entre eux peut se connecter à des sites Web, échanger des noms d’utilisateur et des mots de passe, télécharger des données, télécharger des fichiers et généralement faire qui sait quoi.

Est-ce important? Peut-être. Si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public et que vous avez décidé que vous n’avez pas besoin d’un VPN sécurisé, ces actions Internet cachées peuvent être visibles par tous les fouineurs de passage. Espérons que toutes vos applications d’arrière-plan communiquent en toute sécurité, n’est-ce pas ?

Pour avoir une meilleure idée du problème, c’est une bonne idée d’exécuter un outil de surveillance du trafic sur votre système, voir combien d’activité Internet en arrière-plan vous avez en cours. Cela peut être compliqué, mais ne paniquez pas… il existe d’autres options si simples que n’importe qui peut les utiliser, dès maintenant.

Notions de base sur la capture de trafic

Un outil de capture de trafic est une application qui garde un œil sur une carte réseau (filaire, sans fil, tout ce que vous avez) et affiche des détails sur tout trafic à son départ ou à son arrivée.

Cela peut être le trafic du navigateur, par exemple, répertoriant les URL auxquelles vous accédez. Mais il vous montrera également les clients de messagerie récupérant les messages, les applications vérifiant les mises à jour, Windows 10 envoyant des piles de données à Microsoft et tout ce que vous avez en ce moment.

La plupart des outils réseau sont destinés aux experts, et les faire fonctionner peut sembler un processus délicat. Les rapports incluent généralement de nombreux détails techniques, alors attendez-vous à beaucoup de discussions sur les paquets, les ports et les protocoles.

Cependant, vous pouvez souvent commencer avec quelques informations générales sur la configuration de votre réseau. Le détail le plus important à savoir à l’avance est la carte réseau que vous souhaitez que l’outil contrôle, et vous pouvez généralement le trouver en quelques secondes.

Trouvez votre adaptateur réseau actif

Sous Windows 10, cliquez sur Démarrer, tapez Réseau, puis cliquez sur Afficher les connexions réseau.

Si vous n’utilisez pas Windows 10 ou que cela ne fonctionne pas, cliquez sur Démarrer, tapez ncpa.cpl et appuyez sur Entrée, et vous devriez voir la page Connexions réseau.

Cela peut avoir beaucoup d’entrées, surtout si vous avez utilisé plusieurs services VPN dans le passé. Ils créent généralement un adaptateur réseau virtuel lorsque vous les installez, mais « oublient » de le supprimer lorsque vous désinstallez, de sorte que la liste des adaptateurs augmente avec le temps.

Pour trouver votre carte réseau principale, cependant, vous pouvez généralement simplement parcourir la colonne Connectivité et rechercher la carte étiquetée comme ayant « accès Internet ». Vérifiez également la colonne du nom. L’adaptateur Ethernet de notre ordinateur portable de test s’appelle « Ethernet », par exemple, et notre adaptateur Wi-Fi est « WiFi », il était donc facile de trouver ce dont nous avions besoin.

Répétez nos étapes et notez l’adaptateur que votre système utilise. Lorsque vous installez et exécutez un outil de surveillance réseau ultérieurement, il affichera une liste similaire de connexions réseau et vous saurez maintenant exactement laquelle choisir.

Le trafic réseau peut inclure des données sensibles telles que des noms d’utilisateur et des mots de passe (Crédit image : Colasoft.com)

SmartSniff de NirSoft est un exemple d’outil de capture de trafic simple. Minuscule (moins de 1 Mo), rien à installer, il suffit de télécharger, de décompresser et de lancer. Pourtant, il vous montrera toujours les sites auxquels votre PC accède, les serveurs de messagerie, les applications à la recherche de mises à jour et tout ce qui se passe.

Le Wireshark open source est beaucoup plus puissant, mais il est toujours utilisable par des types plus techniques. Il est également entièrement gratuit et il existe des versions pour Windows et Mac.

Colasoft Capsa est un outil de capture au niveau de l’entreprise, avec des fonctionnalités au niveau de l’entreprise et, normalement, un prix au niveau de l’entreprise de 995 $. Heureusement, il existe une excellente version gratuite disponible, qui est plus puissante que la plupart des concurrents à elle seule.

Les vrais experts devraient également jeter un œil à PRTG Password Manager. Il dispose d’excellents outils de capture de trafic, mais constitue également une suite de gestion de réseau à grande échelle, donc pas pour les débutants.

Prochaines étapes

Notre conseil est que si vous souhaitez simplement vérifier ce que votre PC fait en arrière-plan et pourquoi vous voudrez peut-être utiliser un VPN plus souvent, commencez par SmartSniff. Il couvre bien plus que les bases de la capture de trafic et il est si facile que vous pouvez commencer en quelques secondes.

