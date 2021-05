Vous pensez que le Sharp Aquos R6 est brûlant

Sharp n’est pas un acteur de premier plan sur le marché mondial des smartphones, car il limite largement ses produits à son pays natal, le Japon. Néanmoins, la série de produits phares Aquos R de la société a généralement été des propositions assez intéressantes.

Le fabricant vient de lancer son produit phare Aquos R6 et il ressemble à l’un des produits phares les plus intéressants de 2021. La caractéristique clé est cette caméra arrière solitaire de 20 MP d’un pouce avec la marque Leica, cette taille de capteur étant une première pour une forme de smartphone traditionnelle facteur. Alors, que pensent les lecteurs de cet appareil? Nous vous avons posé cette question le 17 mai et voici comment vous avez voté.

Sharp Aquos R6: Chaud ou pas?

Résultats

Plus de 3 700 votes ont été comptabilisés au moment de la rédaction, et cela pourrait être l’un des résultats les plus unilatéraux que nous ayons vus pour nos sondages «chauds ou pas». Près de 91% des lecteurs d’Android Authority interrogés pensaient que le Sharp Aquos R6 était en effet chaud, obtenant un peu plus de 3400 votes.

Nous pouvons tout à fait comprendre pourquoi les lecteurs aimeraient ce téléphone étant donné la caméra arrière d’un pouce susmentionnée. Mais le produit phare de Sharp est également équipé de plusieurs autres fonctionnalités impressionnantes, telles qu’un SoC Snapdragon 888, un écran IGZO OLED 240 Hz, une batterie de 5000 mAh et un port de 3,5 mm. Ces ajouts cochent certainement de nombreuses cases pour les utilisateurs expérimentés et les passionnés.

Cependant, environ 9% des répondants n’aimaient pas le Sharp Aquos R6. Au moins un lecteur a déploré le manque d’OIS sur la caméra arrière, mais d’autres commentaires ne semblaient pas suggérer une raison exceptionnelle de ne pas aimer l’appareil. Nous pouvons cependant penser à quelques inconvénients possibles, tels que l’absence de charge sans fil, pas de caméras arrière secondaires et le manque d’informations sur les lancements internationaux (les antécédents de Sharp suggèrent une sortie uniquement au Japon).

commentaires

MM_Rafez: Je souhaite juste qu’il ait OIS! Je suppose que c’est un compromis pour adapter ce grand capteur sans avoir une énorme bosse de caméra. Nous devons maintenant voir si le compromis en vaut vraiment la peine. Un capteur 1 ″ sans OIS ou 1 / 1,2 ″ avec OIS? sachouba: C’est tellement génial de voir que Sharp est toujours sur le marché des smartphones. Ils ont toujours eu des idées visionnaires pour leurs téléphones, offrant de nouvelles vues sur l’innovation des smartphones et la direction que cela pourrait prendre, comme avec leur smartphone sans frontières Corner R en 2016. C’est fantastique d’avoir de nouvelles idées à une époque où «l’innovation des smartphones» selon la plupart des fabricants, cela rime avec une charge ridicule de plus en plus rapide et 18 Go de mémoire. Lenardo Thomas: Tout ce que je peux dire, c’est que le marché des smartphones va bien se passer pendant quelques années à venir. Yamateh Shino: le pixel vient de quitter le groupe EasyCare: À quoi ressemble la bosse de la caméra de côté? Le dos n’a honnêtement pas l’air trop mal compte tenu de la grande taille du capteur … mieux que Mi 11 Ultra à mon avis.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé un commentaire. Achèteriez-vous le Sharp Aquos R6 s’il était disponible sur votre marché? Faites-nous savoir ci-dessous.