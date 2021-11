Vous pensez que votre animal est une œuvre d’art ? Trouvez la pièce de miaulement qui présente votre doggy doppelgänger avec le dernier outil de Google

Une façon parfaite de passer le week-end

Google a déjà utilisé ses algorithmes de correspondance de photos pour prouver à vos amis que, oui, vous ressemblez à la Joconde. Sa fonctionnalité « Art Selfie » a mis le feu à Internet il y a quelques années lors de ses débuts, mais comme nous l’avons noté à l’époque, cela ne fonctionnait pas aussi bien avec les animaux de compagnie. Ce n’est plus le cas, dit Google. Avec son nouvel objectif « Pet Portraits », vous pouvez enfin comparer le meilleur ami de l’homme à n’importe quel tableau de l’histoire.

Cette fonctionnalité est une mise à jour de l’application Arts & Culture de Google, vous permettant de prendre ou de télécharger une photo de votre chat, chien ou tout autre animal et de les associer automatiquement à des peintures de galeries du monde entier (via 9to5Google). Il fonctionne de la même manière que le scan selfie de 2018, détectant des caractéristiques similaires entre votre animal de compagnie et diverses œuvres d’art pour vous fournir plusieurs exemples.

Il se trouve que le personnel d’AP était plus que disposé à prendre quelques photos de leurs amis les animaux juste pour voir à quel point la fonctionnalité fonctionne. Et bien qu’il fonctionne certainement mieux avec nos amis à fourrure que la version humaine il y a quelques années, il pourrait encore utiliser un peu de réglage supplémentaire pour mieux détecter les correspondances.

Bien qu’il ait été capable de faire correspondre des chiens à des chiens et des chats à des chats, c’est à peu près là que les matchs se sont terminés. Certaines œuvres d’art étaient suffisamment précises pour ressembler à un gadget intelligent, mais plusieurs résultats ont fini par montrer de vraies photos d’animaux provenant d’une poignée de musées. Pas très utile si vous essayez de savoir s’il existe une pièce de Van Gogh qui correspond à votre chiot.

Mais bon, c’est samedi — Caturday ? – et nous pourrions tous nous amuser un peu ces jours-ci. Si vous souhaitez scanner votre animal de compagnie, assurez-vous d’avoir mis à niveau vers la version 9.0.27 en utilisant le lien Play Store ci-dessous ou en téléchargeant l’APK depuis APK Mirror.

