Vous pensez savoir quand les stars de Marvel portent une perruque ? Evangeline Lilly d’Ant-Man dit pas si vite

Evangeline Lilly, cependant, n’a pas ce scrupule. Elle n’a apparemment eu aucun problème à bercer ce bob pointu, et encore plus récemment, la star a fait ses débuts avec une coupe de lutin blonde platine. On ne sait pas si Hope Van Dyne conservera ou non cette coiffure lors de sa prochaine apparition MCU dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania. J’espère que Van Dyne avait des tresses sombres et fluides dans Avengers: Fin de partie, alors peut-être que la coupe d’Evangeline Lilly était en préparation pour le nouveau look de la Guêpe. Plus probable, cependant, est qu’Evangeline Lilly portera une perruque (oh, l’ironie).