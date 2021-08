Vous pensez tout savoir sur les prochains pliables de Samsung ? Tu as probablement raison, mais il y a encore une nouvelle fuite

Vous devez ressentir pour Samsung en ce moment. Galaxy Unpacked n’est plus qu’à quelques jours, mais bon nombre de ses surprises ont déjà été gâchées. Nous avons vu à quoi ressemble le Galaxy Z Fold3 équipé d’un stylet S, ainsi que son petit frère à clapet, le Z Flip3. Les deux variantes de la Galaxy Watch4 ont été repérées, ainsi qu’un déballage complet des Galaxy Buds2. Il est toujours temps pour une autre fuite, bien sûr, et aujourd’hui, nous apprenons tout sur les spécifications des deux prochains téléphones pliables de Samsung.

WinFuture a publié ce matin des fiches techniques pour chaque appareil, confirmant une expérience phare à tous les niveaux. Commençons par le plus grand des deux téléphones, le Galaxy Z Fold3. L’écran externe de 6,2″ présente une résolution de 2268 x 832, très légèrement modifiée par rapport au Z Fold2 de l’année dernière. L’écran intérieur de 7,6″ 2208 x 1768 est inchangé par rapport à l’itération précédente. Les deux écrans présentent des taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Gorilla Glass Victus de Corning étant utilisé pour protéger l’extérieur du téléphone. Il viendra en vert, noir et argent.

À l’intérieur de l’appareil, Samsung associe un Snapdragon 888 à 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. La gamme habituelle d’options de mise en réseau est ici, y compris le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0, le NFC et, bien sûr, la 5G. Le Fold3 est le premier des pliables de Samsung à être résistant à l’eau IPX8, ce qui devrait aider à garder votre téléphone en sécurité la prochaine fois que vous êtes pris dans un orage. Une batterie de 4 400 mAh est soutenue par une charge sans fil, avec des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos complétant la liste des spécifications.

En ce qui concerne l’appareil photo, le Z Fold3 utilise des téléobjectifs grand angle, ultra grand angle et 2X, le tout avec une résolution de 12 MP. Le plus cool du groupe est la caméra sous-écran 4MP, éliminant le besoin pour l’écran interne de nécessiter toute sorte de découpe. Si la résolution est trop faible pour vos selfies, la caméra frontale externe 10MP devrait faire le travail.

Le Galaxy Z Flip3 ressemble à presque tous les égards au petit frère du Fold3 (via WinFuture). Il est alimenté par le même Snapdragon 888, avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. L’écran interne de 6,7 “est presque inchangé par rapport à l’appareil de l’année dernière, conservant la résolution 1080p mais augmentant le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Cependant, l’écran externe est beaucoup plus grand qu’avant, mesurant 1,9” avec une résolution de 260 x 512. La 5G, la NFC et la recharge sans fil sont toujours là, bien qu’elles ne prennent en charge que le Wi-Fi 5 pour votre réseau domestique.

Le clapet de Samsung perd le téléobjectif du modèle plus grand tout en conservant les objectifs 12MP larges et ultra-larges. Il opte également pour une seule caméra frontale de 10 MP à l’intérieur du téléphone, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit d’une caméra découpée ou sous-écran. Enfin, il conserve la même batterie de 3 300 mAh que le téléphone de l’année dernière. Il viendra en noir, crème et lavande.

Si tout cela ne suffisait pas, GizNext a publié ce matin des images marketing divulguées, confirmant à peu près tout ce que nous avons vu dans les fiches techniques de WinFuture ainsi que dans les rapports précédents des derniers mois.

#GizNextExclusivité : Samsung Galaxy Z Fold 3 5G et Galaxy Z Flip 3 5G fuite en pleine gloire : brochure officielle et fonctionnalités. Galaxy Z Fold 3 5G – https://t.co/aeMRVNOb1v

Galaxy Z Flip 3 5G – https://t.co/tk9m1iUMgZ#Samsung #Galaxy #fuites #Exclusif #SamsungUnpacked #smartphone pic.twitter.com/DGbRCXDsta – GizNext (@GizNext) 6 août 2021

Bien qu’aucun des deux appareils ne soit une réinvention complète, les deux semblent être d’excellents raffinements par rapport à ce qui a précédé. À cinq jours de l’événement de Samsung la semaine prochaine, il semble qu’il ne reste plus grand-chose à l’imagination. Si vous cherchez à ramasser l’un ou l’autre, vous voudrez commencer à économiser vos centimes – vous en aurez besoin.