Vous planifiez l’avenir de vos enfants? Voici quelques conseils rapides

Quel que soit l’objectif de la vie, il est toujours prudent de commencer tôt pour mieux se préparer aux possibilités futures.

Nous ne sommes plus dans le soi-disant «bon vieux temps». Ensuite, les choix étaient limités et la préparation de ces choix était tellement plus simple. Cependant, la mondialisation et l’ère d’Internet ont ouvert une mer d’opportunités pour tout le monde, y compris vos enfants. Leurs aspirations se sont élargies et l’éducation préalable est devenue une affaire coûteuse.

Des estimations approximatives suggèrent que l’inflation de l’éducation en Inde est d’environ 10 à 12% sur une base annuelle. Même si nous prenons une estimation prudente d’environ 6 à 8% d’inflation, cela créerait un impact financier important. Par exemple, un diplôme d’ingénieur qui coûte actuellement environ Rs 6 lakh et MBA Rs 10 lakhs coûtera probablement plus que Rs 15 lakh et Rs 30 lakh après 15 ans supplémentaires.

C’est en Inde seulement. Pour la génération Z et la génération Alpha, étudier à l’étranger est devenu un objectif de vie essentiel. Beaucoup se disputent des ligues de lierre ou d’autres universités à l’étranger pour soutenir leurs objectifs de carrière. En termes simples, planifier l’avenir de votre enfant n’est plus une décision que vous pouvez tergiverser. Il a besoin de votre attention urgente, surtout si vous êtes un nouveau couple ou de nouveaux parents.

Voici quelques conseils rapides pour l’avenir de vos enfants:

Commencer tôt:

Quel que soit l’objectif de la vie, il est toujours prudent de commencer tôt pour mieux se préparer aux possibilités futures. Bien que l’enfant ait ses propres aspirations, vous, en tant que parent, prévoyez également une certaine vie pour lui. Faites une estimation approximative de ce que son éducation est susceptible de coûter, tenez compte de l’inflation et commencez à travailler pour atteindre cet objectif financier.

Dans plusieurs cas, les parents ont tendance à attendre que les enfants commencent leurs études et commencent à consolider leurs propres aspirations. C’est, à mon avis, une erreur capitale. Commencer tôt vos investissements et vos économies vous donne l’avantage de la capitalisation qui peut s’avérer avantageuse à long terme. On peut toujours corriger le cours en cours de route.

Sukanya Samriddhi Yojana:

Si vous avez une petite fille âgée de moins de 10 ans, le Sukanya Samriddhi Yojana du gouvernement est parmi les meilleures options d’investissement abordables actuellement disponibles. Vous pouvez ouvrir un compte Sukanya Samriddhi avec seulement Rs. 250 et en multiples de Rs. 50 par la suite. Pour garder le compte actif, vous devez déposer un minimum de Rs. 250 chaque année.

Les raisons les plus convaincantes d’investir dans ce programme sont le fait que les fonds déposés sont verrouillés jusqu’à ce que votre enfant atteigne l’âge de 18 ans. La durée totale du régime est de 21 ans mais permet un retrait partiel une fois que l’enfant atteint l’âge de 18 ans uniquement pour les dépenses liées à l’éducation. Le régime permet également le retrait de fonds après 5 ans en cas d’urgence médicale. Cela garantit que toute urgence monétaire intermittente dans la famille n’entravera pas les objectifs financiers de votre enfant.

Ce régime offre un taux d’intérêt généralement supérieur au PPF et non imposable.

Assurez-vous:

La plus grande menace pour les aspirations de votre enfant est l’absence de ses parents. Considérant qu’ils dépendent financièrement de vous, le décès ou l’invalidité d’un parent peut faire dérailler ses aspirations futures. Il est donc absolument obligatoire de souscrire une assurance temporaire et une assurance maladie. En fait, chaque fois que vous ajoutez un membre de votre famille ou que vos revenus augmentent de manière significative, il est pertinent que vous revoyiez vos besoins de protection.

Planifiez vos aspirations éducatives:

Apprendre à l’étranger devient de plus en plus une aspiration commune parmi la jeune génération. Pour atteindre cet objectif, tout parent doit commencer sa planification financière au moins 10 à 15 ans à l’avance. Pour commencer, vous devez arriver au coût futur de l’apprentissage à l’étranger. Pour expliquer simplement, si l’éducation à l’étranger coûte Rs. 20,00 000 aujourd’hui, alors en supposant un taux d’inflation moyen de 6% au cours des 15 prochaines années, cela vous coûtera près de Rs. 50,00,000.

Vous pouvez atteindre cet objectif avec un plan d’investissement minutieusement planifié et diversifié entre des instruments risqués et sûrs. Par exemple, des instruments comme les fonds indiciels Nifty 50 ou les régimes d’assurance garantis vous offrent l’avantage de la capitalisation sur une longue période et peuvent vous aider à atteindre efficacement votre objectif sans recourir à des emprunts à l’avenir.

Inculquez de bonnes habitudes financières chez vos enfants:

Inculquer de bonnes habitudes financières est important pour que vos enfants soient bien équipés pour gérer leur propre argent après un certain âge. Fixer mensuellement de l’argent de poche, leur apprendre la budgétisation et la fiscalité sont des leçons essentielles qu’ils doivent apprendre à un plus jeune âge. Considérant que leurs objectifs sont liés à la recherche d’indépendance, ces habitudes ouvriront la voie à des habitudes financières judicieuses lorsqu’ils vivent loin de leur famille ou ont commencé à gagner de l’argent.

Pour résumer, la clé de la planification de l’avenir de votre enfant consiste à investir tôt et à laisser votre argent vous rapporter sur une plus longue période.

