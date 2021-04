Vous planifiez les études de votre enfant à l’étranger? Voici comment se préparer financièrement

Les prêts à l’éducation, dans une telle situation, sont devenus une solution de financement unique.

De nombreux parents ont du mal, même après avoir épargné toute leur vie, d’envoyer leur enfant à l’étranger pour des études. Il en est ainsi parce que les économies ne sont généralement pas suffisantes. Au fil des ans, les coûts de l’éducation ont augmenté dans une large mesure. Non seulement pour l’enseignement supérieur dans un pays étranger mais aussi pour l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays. Cela dit, disent les experts, avec une bonne planification financière, les parents peuvent réaliser les rêves éducatifs de leur enfant, que ce soit dans le pays ou à l’étranger.

Comment planifier financièrement les études de votre enfant à l’étranger?

L’éducation à l’étranger est une proposition coûteuse et lors de la planification, les parents doivent tenir compte de divers facteurs tels que les frais de scolarité, ainsi que les frais de subsistance, les frais de déplacement, etc. pour le budget global.

Suraj Shroff, fondateur d’Infiniti Investments, déclare: «Idéalement, pour construire le corpus requis, les parents devraient commencer à construire le corpus lorsque l’enfant est jeune. Le plus tôt sera le mieux pour découvrir la puissance de la composition. Au fur et à mesure que l’enfant grandit, vous verrez également le portefeuille grandir au fil des ans. »

Par conséquent, lorsqu’il s’agit de la planification financière de l’éducation des enfants, la durée est l’atout. V Vijayakumar, directeur général et PDG de Zebu, déclare: «Si vous planifiez bien à l’avance, vous pouvez soit choisir une somme forfaitaire, soit une voie d’économies SIP. Si vous commencez tôt votre épargne, vous avez un effet de levier sur la prise de risque, cela peut vous rapporter un rendement plus élevé. Sinon, vous vous retrouverez avec des options d’épargne sans risque. »

On dit que les principaux contributeurs pour un corpus réussi seraient de commencer tôt, de continuer à augmenter régulièrement les contributions d’épargne et d’avoir le bon choix d’investissements adaptés aux objectifs d’éducation des enfants.

Quelle devrait être la stratégie d’investissement appropriée?

Puisqu’il s’agit d’un objectif à long terme important pour les parents, les experts suggèrent généralement que le portefeuille est une bonne combinaison d’actifs de croissance.

Shroff déclare: «Les fonds communs de placement d’actions diversifiées constituent une allocation idéale pour atteindre cet objectif via la voie SIP. De plus, étant donné que les frais d’éducation, s’ils doivent être libellés en dollars, une allocation raisonnable de 25 à 30% dans les actions internationales via la voie des fonds sera idéale. » Il ajoute en outre: «Les crypto-monnaies comme Bitcoin et Etherum semblent très tentantes, mais étant donné le surplomb réglementaire et la nature très volatile, il est préférable de sauter ces investissements pour le moment.»

Les experts disent que le corpus requis peut être accumulé sur une période de temps avec une stratégie de croissance simple avec des modifications périodiques si nécessaire.

Vijayakumar ajoute: «Lorsque vous commencez vos études et que vous commencez à planifier tôt, vous pouvez opter pour des fonds de premier ordre ou des plans d’actions à 100%. Si vous commencez votre régime d’épargne-études avec une durée plus courte, vous avez plutôt le choix entre un fonds équilibré ou des fonds liquides. »

Rôle d’un prêt éducation avec les investissements

Amit Gainda, PDG d’Avanse Financial Services, déclare: «La hausse de l’inflation et des coûts associés aux aspirations collectives augmente les budgets de l’éducation qui ne sont pas toujours réalisés avec des économies de plusieurs années. De plus, les situations imprévues et les urgences ont également un impact sur des années d’économies. Par conséquent, un prêt d’études est généralement un choix idéal pour financer les études d’un enfant. »

Les experts du secteur affirment qu’avec les taux de change actuels, l’épargne à elle seule n’est pas la meilleure option pour financer l’éducation internationale d’un enfant. Par conséquent, les prêts à l’éducation dans une telle situation sont en train de devenir une solution de financement unique.

Gainda déclare: «L’appréciation de la richesse est plus importante lorsqu’elle est investie dans différents programmes de génération de capital qui peuvent convenir aux objectifs de chaque investisseur et que la rupture de l’épargne peut exposer les gens à plusieurs risques. Ces défis peuvent être facilement surmontés grâce à un prêt éducation. »

Grâce aux interventions technologiques, on peut désormais obtenir un prêt éducation en quelques clics en quelques jours. De plus, les offres personnalisées et centrées sur les étudiants proposées par divers prêteurs jouent également un rôle clé pour aider les parents à prendre les bonnes décisions financières.

