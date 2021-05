Vous planifiez un MBA au Canada? Cochez votre liste de contrôle avant de postuler! ⋆ 10z viral

Selon le classement QS MBA de 2021, six des 150 meilleures universités du monde sont situées au Canada. La durée d’un MBA au Canada varie de 1 à 2 ans dans les meilleures universités. Les frais de cours du MBA des meilleurs instituts au Canada varient de 16 000 à 80 000 CAD (11 Lakhs à 59 Lakhs pour un étudiant indien) selon le choix de l’établissement. Des bourses sont disponibles pour rendre les cours de MBA abordables.

Pour être admis au MBA au Canada, au moins 76% (ou plus) de votre baccalauréat, score IELTS (7,0 ou autres équivalents de test), les scores GMAT / GRE (dérogations disponibles) sont requis avec priorité à l’expérience de travail (3 à 5 ans). Mais pour étudier, il est impératif de cocher la check-list des critères et des documents avant de postuler!

MBA au Canada: frais de cours et durée

Lisez la suite pour connaître les frais de cours et les autres exigences relatives au MBA au Canada avant de postuler.

Le coût moyen des cours de gestion d’entreprise et d’administration publique au Canada est de 24 693 CAD. Le coût de l’application varie de 45 à 200 CAD selon l’université. Les frais de subsistance varient de 1 250 à 2 500 CAD.

Quels étudiants doivent avoir pour étudier le MBA au Canada?

Certaines des conditions d’admissibilité de base pour étudier le MBA au Canada sont mentionnées ci-dessous:

Licence: Le candidat doit obtenir un baccalauréat de toute institution reconnue.

L’expérience professionnelle: Le candidat ayant une expérience de travail a la préférence en matière d’admission.

Maîtrise de l’anglais: Les candidats appartenant à un pays non anglophone doivent se présenter à des tests de compétence en anglais tels que – IELTS ou TOEFL.

GMAT: Un bon score GMAT est requis pour être admis dans une des meilleures universités pour étudier le MBA au Canada.

Le processus de demande de MBA au Canada doit être commencé au moins 7 à 8 mois avant l’admission. Les candidats doivent visiter les sites Web officiels des collèges et universités pour postuler.

MBA au Canada: documents requis

Dossier académique comprenant tous les documents d’obtention du diplôme. Carte de score de test de l’IELTS ou du TOEFL. Preuve de fonds et relevés bancaires. Preuve d’expérience de travail (le cas échéant). Lettre de recommandation (LOR) des gestionnaires / superviseurs actuels et précédents et de votre faculté diplômée qui ont évalué votre travail de près. Une déclaration d’intention doit être requise pour l’évaluation de la demande par le comité d’admission. Joignez tous les documents relatifs au visa canadien.

Processus de demande de MBA au Canada

Certaines étapes du processus de candidature sont mentionnées ci-dessous:

Remplissez les informations nécessaires dans le formulaire de candidature publié par les universités. Soumettez des copies certifiées conformes des feuilles de notes des collèges, tel que requis par les universités. Les candidats doivent soumettre des feuilles de notes scellées et signées qui sont attestées par le registraire. Les candidats doivent soumettre des scores GMAT ou TOEFL. Doit mettre en évidence votre expérience de travail et vos réalisations dans le CV. Les lettres de recommandation des enseignants et des employeurs doivent être jointes. La déclaration du but d’admission doit être rédigée par le candidat avec la raison du choix du cours spécifique.

Paramètres d’admissibilité pour étudier le MBA au Canada

La plupart des instituts au Canada fournissent leurs propres formats de lettres de recommandation et d’énoncé d’intention. Les notes minimales requises de l’institut sont différentes.

Score minimum: La plupart des universités au Canada exigent une moyenne pondérée cumulative (GPA) de 3,0 à 3,5, ce qui correspond à environ 70% + au diplôme de premier cycle. Les étudiants doivent obtenir un score élevé au GMAT. Le score minimum pour GMAT varie de 500 à 600 selon l’institution.

Le TOEFL est également obligatoire pour la plupart des universités et le score minimum du TOEFL varie entre 550 et 600 (test sur papier) et 213 à 250 (test sur ordinateur). Certaines universités acceptent les scores IELTS.

Lettres de recommendation: L’enseignant ou le professeur doit mentionner les coordonnées des candidats, la durée pendant laquelle ils ont été connus de leurs enseignants et dans quel contexte. Les lettres de recommandation doivent contenir des informations suffisantes sur le profil général des candidats.

La déclaration d’intention: La déclaration d’intention est l’un des documents les plus importants qui créent la première impression en tant qu’individu. Une déclaration d’intention est acceptable si les étudiants se décrivent bien et fournissent de solides raisons de choisir l’université et le cours en question.

Pour en savoir plus sur l’admissibilité, la demande et le processus d’immigration pour étudier au Canada, veuillez suivre ce lien ici.

Bourse MBA au Canada

Les bourses d’études pour les étudiants internationaux qui souhaitent poursuivre un MBA au Canada sont très limitées. Certains étudiants peuvent bénéficier de bourses d’études en fonction de leurs excellentes réalisations académiques et autres dans le cadre de ce cours. Les bons candidats sont éligibles aux programmes de bourses populaires tels que:

Bourses d’études supérieures de l’Ontario (BGO): Cette bourse vise à fournir une éducation de qualité aux niveaux de la maîtrise et du doctorat, financée par le gouvernement.

Bourse d’études supérieures de l’Université de Waterloo: L’Université de Waterloo offre cette bourse aux étudiants méritants qui poursuivent des études supérieures.

Programme de bourses d’études nationales à l’étranger du secteur central (tous les pays sauf le Royaume-Uni): Cette bourse est accordée aux étudiants méritants qui poursuivent des études de maîtrise ou de doctorat. à l’étranger.

Bourse Go Clean: Cette bourse est accordée aux étudiants méritants qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures à l’étranger.

Meilleures écoles de commerce offrant des cours de MBA au Canada

Les noms de certaines des meilleures universités pour les cours de MBA au Canada sont:

Meilleurs collèges MBA

Université

Classement QS MBA 2021

Cours de MBA au Canada

École de gestion Rotman

Université de Toronto

45 Gestion de la marque Banque d’investissement Gestion analytique Immobilier Gestion du secteur de la santé Faculté de gestion Desautels

université McGill

59 MBA en droit général et Executive MBA Smith School of Business

Université Queen’s

66 MBA + JD Digital Transformation Sales and Marketing MBA + Master of Finance Ivey Business School

Université de Western Ontario

69 International Management Entrepreneuriat Finance Schulich School Business

Université York

88 Business Consulting Strategic Management Marketing Global Mining Management Alberta School of Business

Université de l’Alberta

101-110 Stratégie et conseil en matière de financement de l’énergie Innovation et entrepreneuriat John Molson School of Business

Université Concordia

121-130 Marketing, finance, chaîne d’approvisionnement

MBA au Canada: PGWP (permis de travail post-diplôme)

Les étudiants internationaux qui poursuivent un MBA dans un établissement approuvé par le gouvernement provincial ou territorial peuvent demander un permis de travail post-diplôme (PTPD).

Les candidats qui poursuivent un programme de MBA de 2 ans peuvent rester jusqu’à trois ans après la fin de leur cours. Pour les programmes de MBA d’une durée allant de 8 mois à 2 ans, les étudiants peuvent y rester après leur programme d’études. Les étudiants qualifiés peuvent également demander la résidence permanente dans le cadre du programme Entrée express.

Ici, nous avons donc mentionné toutes les informations nécessaires pour postuler au MBA au Canada. Les étudiants peuvent cocher leur liste de contrôle en conséquence avant de postuler.