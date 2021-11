Vous planifiez un voyage à Dubaï ? Voici les consignes sanitaires liées au Covid que vous devez suivre depuis et vers la ville émiratie

Dubaï fait partie des destinations préférées de nombreux Indiens, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express en ligne)

Voyage à Dubaï : Avez-vous prévu de voyager à Dubaï? Les Indiens ont cherché à voyager à l’étranger après avoir été enfermés chez eux en raison de la pandémie pendant longtemps. Dubaï fait partie des destinations préférées de nombreux Indiens, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs, notamment en raison de la proximité et compte tenu du fait que l’Expo 2020 ainsi que de nombreux tournois de cricket se déroulent actuellement dans la ville émiratie, le voyage vers le autre nation est plus que jamais. Pourtant, la pandémie n’est pas encore morte et les Émirats arabes unis, qui ont réussi à garder le virus sous contrôle dans une large mesure maintenant, ont mis en place des protocoles stricts pour les personnes voyageant dans le pays.

Voici donc ce que vous devez savoir et ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous voyagez dans l’autre pays au milieu des directives COVID-19 en vigueur.

Une fois que tous les documents comme le passeport, le visa et les billets d’avion sont en ordre, les voyageurs doivent subir un test COVID-19 RT-PCR dans les 48 heures avant l’heure de départ. Le rapport doit être imprimé et à portée de main, car il est vérifié par les compagnies aériennes ainsi que lors des contrôles d’immigration. Mais ce n’est pas le seul rapport. Dans les 6 heures avant l’heure de départ, les voyageurs doivent subir un test PCR rapide à l’aéroport en Inde. Ce test coûte entre 3 900 et 4 500 Rs et un rapport imprimé peut être obtenu auprès de kiosques dédiés à l’aéroport dans l’heure suivant le test.

Cependant, les passagers doivent être conscients du fait que ces tests prennent beaucoup de temps en raison des longues files d’attente et, par conséquent, ils doivent arriver à l’aéroport suffisamment à l’avance pour pouvoir passer le test dans les 6 heures suivant le départ, mais également disposer de suffisamment de temps. procéder à l’enregistrement, à l’immigration et au contrôle de sécurité.

Ce rapport, couplé au rapport du test RT-PCR effectué dans les 48 heures avant le départ, est vérifié aux bornes d’enregistrement des compagnies aériennes, et même le personnel des contrôles d’immigration peut demander ces rapports. Ces tests doivent également être présentés au personnel de la compagnie aérienne lors de l’embarquement.

Mais ce n’est pas là que les tests s’arrêtent. Une fois que les voyageurs sont arrivés à l’aéroport de Dubaï, ils doivent obligatoirement subir un autre test PCR COVID‑19 à l’aéroport lui-même. Le rapport de ce test est généralement envoyé dans cinq à six heures, et pendant ce temps, les passagers doivent rester isolés à l’hôtel. Si ce test s’avère positif, les voyageurs sont tenus de se mettre en quarantaine conformément aux directives de la Dubai Health Authority.

Lors de son arrivée en Inde également, un passager doit être testé dans les 48 heures avant le départ et ce rapport est vérifié par les compagnies aériennes au kiosque d’enregistrement ainsi qu’au moment de l’embarquement sur le vol.

À leur arrivée en Inde, l’aéroport peut soit obliger les passagers à subir un autre test, soit leur ordonner de rester en observation pendant 14 jours pour rechercher tout symptôme de COVID-19.

