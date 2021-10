Vous possédez plus d’un compte PPF ? Le gouvernement publie des lignes directrices pour la fusion des comptes du Fonds de prévoyance publique

S’il y a un prêt impayé dans l’un des comptes PPF à fusionner, le déposant doit rembourser la totalité du montant impayé du prêt ainsi que les intérêts.

Personne n’est autorisé à ouvrir plus d’un compte de la Caisse publique de prévoyance (FPP) à son nom. On peut ouvrir un compte PPF dans une banque ou dans un bureau de poste, mais un seul compte peut être ouvert à son nom. S’il existe plusieurs comptes PPF, l’un d’entre eux doit être fermé. Le gouvernement a récemment publié des règles et des procédures opérationnelles standard (SOP) pour traiter les cas de fusion de comptes PPF.

Chaque fois qu’un déposant a ouvert plus d’un compte PPF, le deuxième et les comptes suivants ouverts sont considérés comme irréguliers, car une personne ne peut ouvrir qu’un seul compte dans le cadre du régime PPF.

Lorsque plus d’un compte PPF est détenu par une personne physique auprès d’un ou plusieurs organismes d’exploitation (les organismes d’exploitation désignent le Département des postes et de la Banque) contre les dispositions des règles du PPF, le Département des affaires économiques du ministère des Finances, en assouplissement des règles, émet des ordonnances pour la fusion des comptes des souscripteurs du PPF, pour la régularisation des dépôts/comptes irréguliers.

Lorsque les dépôts effectués dans les deux comptes pris ensemble sont inférieurs au plafond de dépôt prescrit, tel qu’applicable au compte de temps à autre, peuvent être fusionnés et le titulaire du compte aura la possibilité de conserver le compte de son choix. Les comptes PPF d’une même exploitation pourraient facilement être fusionnés au niveau de l’exploitation en adoptant la procédure de transfert du compte PPF.

S’il y a un prêt impayé dans l’un des comptes PPF à fusionner, le déposant doit rembourser la totalité du montant impayé du prêt ainsi que les intérêts. Autrement dit, s’il existe un compte de prêt PPF, il doit être fermé avant la fusion des comptes. 5. Pendant le processus de fusion, le calcul des intérêts doit être effectué manuellement par les bureaux de poste principaux.

Lorsque les dépôts effectués dans les deux comptes pris ensemble dépassent le plafond de dépôt prescrit (actuellement Rs 1,5 lakh), applicable de temps à autre, le montant excédentaire dépassant la limite sera remboursé à l’abonné du compte à fusionner sans tout intérêt.

Il est important de noter que le compte PPF au nom d’un mineur est traité séparément et qu’un parent est autorisé à ouvrir un compte mineur séparé en plus du compte à son propre nom.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.