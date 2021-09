Vous pourrez bientôt regarder des vidéos YouTube aux côtés de vos amis Discord

Si vous avez toujours voulu vivre vos rêves de jouer dans Mystery Science Theatre 3000 en tant que l’un des commentateurs de premier plan, une nouvelle fonctionnalité Discord pourrait être dans votre ruelle. L’application de chat omniprésente parmi les joueurs permet de jouer facilement à des jeux ensemble, de discuter de la vie par texte ou vidéo, et bientôt vous pourrez même regarder des vidéos YouTube ensemble. Il y a une raison pour laquelle elle est considérée comme l’une des meilleures applications de chat que vous pouvez télécharger.

Selon The Verge, Discord teste une nouvelle fonctionnalité appelée Watch Together qui permet aux amis de faire exactement cela. Dans l’interface utilisateur, illustrée ci-dessous, une vidéo YouTube est au centre de l’action, flanquée à gauche de la liste de lecture et à droite d’une liste de tous vos amis qui regardent actuellement à vos côtés. Les vidéos seront lues en même temps, vous n’aurez donc pas à vous soucier que votre ami voie un point majeur de l’intrigue avant vous.

Actuellement, il semble qu’il y aura un hôte de la vidéo, tandis que d’autres seront les téléspectateurs. Le flux peut être partagé avec n’importe quel serveur d’amis et de famille, mais l’idée est de le déployer sur plusieurs types de serveurs au fil du temps. Ce concept est similaire à la façon dont les jeux et l’audio sont diffusés en direct à partir de Discord, mais celui-ci a un objectif résolument différent. Comme il s’agit d’une implémentation spécifique de la fonction de diffusion en continu, les membres du serveur peuvent créer et ajouter à la liste de lecture et même partager le contrôle de la lecture.

Discord devrait déployer cette fonctionnalité sur les serveurs de vos amis et de votre famille aujourd’hui, alors recherchez un nouveau bouton brillant qui apparaîtra sur la version de bureau de Discord.