Vous pourrez bientôt utiliser l’Assistant Google sans dire “Hey, Google”

Google a annoncé un tas de nouvelles fonctionnalités pour l’Assistant Google avec Android 12 lors de l’I/O 2021, y compris des extensions de raccourcis. Un démontage de la dernière Google App v12.22.5 par les développeurs XDA a maintenant révélé une autre nouvelle fonctionnalité qui sera bientôt ajoutée à l’assistant.

La prochaine fonctionnalité “phrases rapides” permettra aux utilisateurs d’interagir avec l’assistant Google sans dire le mot clé “Hey Google”. Selon le rapport, la fonctionnalité ne fonctionnera que pour les interactions vocales les plus courantes, telles que le rejet d’une alarme ou d’une minuterie en cours. La fonctionnalité porte le nom de code “guacamole” et a été repérée pour la première fois en avril de cette année lorsqu’une page “raccourcis vocaux” est soudainement apparue dans les paramètres de Google Assistant pour certains utilisateurs.

En plus des phrases rapides, la dernière application Google comprend également des chaînes liées à la fonctionnalité de raccourcis dynamiques annoncée le mois dernier. Une fois la fonctionnalité déployée, l’assistant commencera à suggérer de manière proactive des raccourcis en fonction de l’utilisation et du contexte de votre application.

Google avait introduit des raccourcis dynamiques avec Android Nougat pour permettre aux développeurs de fournir des actions spécifiques au contexte dans leurs applications. Les nouvelles puces de suggestion apparaîtront au bas de l’interface utilisateur de l’assistant, tout comme les suggestions d’action existantes. Une fois que vous appuyez sur le lien profond affiché dans la puce de suggestion, vous serez redirigé vers la page appropriée dans une application.

Ces deux fonctionnalités devraient être déployées sur les meilleurs téléphones Android dans un avenir proche. Une autre fonctionnalité utile qui arrivera dans l’assistant Google plus tard cette année est la possibilité d’éteindre votre téléphone. Contrairement aux phrases rapides et aux raccourcis dynamiques, cependant, la possibilité d’éteindre votre téléphone à l’aide de l’assistant devrait être limitée aux appareils exécutant Android 12.

Les gens de 9to5Google ont découvert quelques détails supplémentaires sur les “phrases rapides”. Vous pourrez activer la fonctionnalité pour des “tâches spécifiques” qui “fonctionneront juste pour vous” via Voice Match. Comme le montrent les captures d’écran ci-dessous, les tâches spécifiques que vous ajoutez apparaîtront dans la section “Vos salsas”.

Bien qu’il n’y ait aucun mot sur les appareils qui prendront en charge les phrases rapides au lancement, 9to5Google suggère qu’il sera probablement disponible sur certains haut-parleurs et écrans intelligents, en plus des meilleurs téléphones Android. .

