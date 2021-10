Vous pourrez bientôt utiliser les applications de votre téléphone Android sur votre Chromebook

Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de lancer des applications depuis votre téléphone sur les meilleurs Chromebooks, selon le pronostiqueur réputé Mishaal Rahman.

Prochainement : Lancement d’applications depuis votre téléphone sur les Chromebooks. Lorsque vous recevez une notification sur votre téléphone qui est transmise à votre Chromebook, vous pouvez cliquer dessus sur le PC pour le lancer dans une fenêtre. pic.twitter.com/j9UEYuR7TW – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 18 octobre 2021

Comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessus, la fonctionnalité vous permettra « d’utiliser temporairement des applications directement depuis votre téléphone » lorsqu’une notification sur votre téléphone est transmise à votre Chromebook. Bien qu’il ne soit pas clair exactement comment la fonctionnalité fonctionnera, les utilisateurs pourront apparemment cliquer sur la notification pour lancer l’application dans une nouvelle fenêtre.

Même si l’option d’activation de la fonctionnalité semble avoir déjà été proposée à certains utilisateurs, elle ne fonctionne pas comme prévu pour le moment. La fonctionnalité fera partie de la fonctionnalité Phone Hub de Chrome OS et pourrait éventuellement être annoncée lors de l’événement de lancement du Pixel 6 de Google le 19 octobre.

Comme l’indique un récent commit ajouté au Chromium Gerrit, Google s’efforce également de permettre aux utilisateurs de prendre des appels téléphoniques sur leurs Chromebooks.

La possibilité de prendre des appels téléphoniques devrait être liée à une autre fonctionnalité à venir qui permettra aux utilisateurs de refléter l’écran de leur téléphone sur leur Chromebook. Les deux fonctionnalités devraient être limitées aux téléphones Pixel de Google lors de leur premier lancement.

L’application Your Phone de Microsoft, introduite en 2018, permet déjà aux utilisateurs de prendre des appels téléphoniques et de refléter l’écran de leur téléphone sur leurs PC Windows 10. Cependant, l’application n’est compatible qu’avec la série Surface Duo de Microsoft et les meilleurs téléphones Samsung.

Phone Hub a été ajouté à Chrome OS en mars de cette année, avec un tas d’autres fonctionnalités. Actuellement, la fonctionnalité vous permet de vérifier l’état de la batterie ou le signal mobile, d’activer le point d’accès, de synchroniser les notifications et de localiser votre téléphone.