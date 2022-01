Vous pourrez bientôt utiliser votre montre Wear OS pour déverrouiller votre téléphone Android ou votre Chromebook

Que souhaitez-vous savoir

Google a annoncé un tas de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux appareils Android et Chrome OS de mieux fonctionner avec d’autres appareils. Fast Pair permettra bientôt aux utilisateurs de connecter rapidement leurs téléphones Android à davantage d’appareils, notamment des téléviseurs et des appareils domestiques intelligents. Google introduira également de nouvelles fonctionnalités qui faciliteront grandement le déplacement de contenu sur différents appareils.

Google s’appuie sur ses efforts pour accélérer et simplifier la configuration et le déplacement du contenu d’un appareil à un autre. Le géant de la recherche a annoncé le 5 janvier une tonne de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux appareils « de l’écosystème d’Android et au-delà » de mieux fonctionner ensemble.

Déverrouillez des appareils avec votre montre Wear OS

À partir de la fin de l’année, les utilisateurs de montres connectées Wear OS pourront déverrouiller et accéder à leur Chromebook et leur téléphone ou tablette Android lorsqu’ils seront à proximité. La fonctionnalité fonctionnera de la même manière que les utilisateurs d’Android peuvent utiliser leur téléphone pour déverrouiller leur Chromebook.

Source : Google

Améliorations rapides des paires

La fonction Fast Pair de Google, qui a été déployée sur les appareils Android en 2017, aide les utilisateurs à configurer et à coupler instantanément des appareils. Cette année, Google prévoit d’étendre les fonctionnalités de Fast Pair au-delà de la simple connectivité audio avec des écouteurs, des haut-parleurs et des appareils portables. Vous pourrez bientôt utiliser Fast Pair pour configurer et connecter également des téléviseurs et des appareils domestiques intelligents.

Source : Google

Une nouvelle mise à jour, qui sera déployée auprès des utilisateurs dans quelques semaines, permettra aux Chromebooks de détecter et de coupler automatiquement les écouteurs compatibles Fast Pair en un seul clic. Il sera également bientôt possible de configurer un nouveau Chromebook avec votre téléphone Android et d’accéder aux informations enregistrées telles que vos identifiants de connexion Google et votre mot de passe Wi-Fi.

Source : Google

Dans les mois à venir, vous pourrez également configurer vos écouteurs avec les meilleurs appareils Android TV et Google TV. Étant donné qu’Android offre une prise en charge intégrée de Matter, les utilisateurs pourront facilement connecter de nouveaux appareils domestiques intelligents compatibles Matter à leur réseau et à Google Home en quelques clics avec Fast Pair.

Source : Google

Expériences multi-appareils améliorées

Google vise à « amplifier » les expériences audio des utilisateurs avec une nouvelle technologie pour les écouteurs Bluetooth, qui leur permettra de basculer de manière transparente l’audio sur l’appareil qu’ils écoutent. Par exemple, si vous regardez une vidéo sur votre tablette Android et recevez un appel téléphonique, le casque basculera sur votre téléphone Android, puis reviendra sur la tablette une fois que vous aurez terminé.

Source : Google

Google travaille également sur une nouvelle fonctionnalité audio Spatial qui adaptera le son en fonction des mouvements de la tête. Ces deux fonctionnalités seront déployées sur les écouteurs pris en charge dans les mois à venir.

Déplacer et gérer votre contenu sur plusieurs appareils est également sur le point de devenir beaucoup plus facile. Google apporte Chromecast intégré à d’autres marques, y compris toutes les enceintes et barres de son intelligentes Bose. La fonctionnalité Phone Hub sur les Chromebooks bénéficiera également de nombreuses nouvelles fonctionnalités plus tard cette année.

Source : Google

Vous pourrez accéder aux applications de chat depuis votre téléphone directement depuis votre Chromebook, même lorsque votre téléphone est hors de portée et que les applications ne sont pas installées sur votre Chromebook. Une autre nouvelle fonctionnalité qui arrive sur Phone Hub est Camera Roll, qui vous permettra d’accéder à vos photos et vidéos récentes en un seul clic.

De nouvelles expériences pour les PC Windows

Pour permettre aux utilisateurs de « faire plus avec les PC Android et Windows », Google travaille à l’extension de la prise en charge de Fast Pair à Windows. Les utilisateurs pourront bientôt connecter leur téléphone Android à leur PC Windows avec Fast Pair pour configurer des accessoires Bluetooth, synchroniser des messages et partager des médias à l’aide de Nearby Share.

Source : Google

Google travaille avec Acer, HP et Intel pour apporter la fonctionnalité à certains PC Windows. Ces nouvelles fonctionnalités devraient être déployées auprès des utilisateurs tout au long de l’année.

Un nouveau niveau d’immersion

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain PSVR

Sony est à la pointe de l’expérience VR depuis le lancement de la PlayStation VR originale en 2016, et le PSVR 2 devrait considérablement améliorer chaque partie de l’expérience. Voici tout ce que nous savons sur le PSVR 2 jusqu’à présent !

Des cas dignes des fans

Meilleures coques Samsung Galaxy S21 FE 2022

Le Galaxy S21 FE arbore un grand écran et de belles couleurs à l’arrière, mais quelle que soit la couleur que vous obtenez, ils ont tous besoin d’une protection de peur qu’ils ne glissent de vos mains et ne se brisent sur une pierre. Les meilleurs étuis Galaxy S21 FE ajoutent adhérence, glamour et tranquillité d’esprit, et nous les avons tous ici.