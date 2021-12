Vous pourrez désormais filtrer les entreprises à proximité sur WhatsApp afin de trouver votre entreprise préférée | La technologie

WhatsApp veut donner beaucoup plus de visibilité aux comptes professionnels, et nous pourrons utiliser une série de filtres pour trouver l’entreprise que nous recherchons.

Depuis des années, WhatsApp fait un clin d’œil aux grandes entreprises mais aussi aux petites avec des outils qui facilitent leur contact avec les clients, d’une nouvelle façon de leur faire parvenir leurs produits et services, et plus encore en période de pandémie.

Et maintenant, ils veulent aller beaucoup plus loin, car WhatsApp travaille sur une série d’ajouts qui nous permettront filtrer les commerces à proximité pour que nous nous concentrions sur ceux qui nous intéressent uniquement et nous pouvons trouver leurs comptes officiels pour pouvoir leur envoyer une sorte de message.

Bien que Meta travaille déjà sur une sorte d’annuaire d’entreprise afin que nous puissions trouver rapidement de nouveaux comptes d’entreprise sur WhatsApp sans quitter l’application, une autre fonctionnalité qui est actuellement en version bêta est une fonctionnalité permettant de rechercher facilement les entreprises à proximité en les filtrant à l’aide d’une nouvelle interface.

Comme vous pouvez le voir dans la capture fournie par wabetainfo, lorsque nous recherchons quelque chose dans WhatsApp, une nouvelle section appelée « entreprises à proximité » s’ouvre où nous pouvons sélectionner différentes catégories telles que des restaurants ou des magasins de vêtements, de sorte qu’un résultat de comptes commerciaux apparaisse. déjà filtré selon notre choix.

Une autre fonctionnalité sur laquelle Meta travaille également est dans une refonte de la page d’informations de contact, qui s’inspirera de la page de contact du compte professionnel.

Fondamentalement, il est très similaire à celui que nous avons actuellement, mais dans une future mise à jour, nous verrons qu’ils incluront un petit ajout sous la forme d’un raccourci de recherche.

Les deux fonctionnalités sont encore en version bêta, et il est prévu qu’elles arriveront dans la version stable dans les semaines ou les mois à venir, et bien qu’il s’agisse de petits ajouts, elles faciliteront notre navigation lors de l’utilisation de l’application.