Vous pourrez enfin télécharger des Stories de plus de 15 secondes sur Instagram | La technologie

Instagram a récemment publié une nouvelle très attendue par beaucoup, car il souhaite augmenter la durée des vidéos dans les Stories jusqu’à 60 secondes, dans le but de se différencier de Snapchat ou de TikTok.

Oui, enfin nous pourrons enregistrer des histoires et ne pas être divisés en plusieurs versions plus courtes. Bien qu’en ce moment Instagram parle de tests, cette mise à jour sera tôt ou tard un fait.

Et c’est que, récemment, la plateforme Meta a lancé un rapport de prédiction des tendances sociales dans lequel il a cherché comment se comportent ses utilisateurs pour connaître leurs goûts et couvrir certains de leurs besoins, parmi lesquels, par exemple, seraient les histoires les plus durables.

Comme Matt Navarra, spécialiste des réseaux sociaux, l’a découvert, Instagram teste en Turquie la possibilité de télécharger des histoires de 60 secondes sur Instagram. Pour l’instant, on ne sait pas si ce test a lieu en dehors du pays ou si au contraire il est activé dans certains groupes de petits utilisateurs dans d’autres parties du monde, comme il l’a fait à d’autres occasions.

Instagram teste des segments d’histoires plus longues allant jusqu’à 60 secondes Repéré par @yousufortaccom en Turquie pic.twitter.com/6LJ2Rjqbpz – Matt Navarra (@MattNavarra) 15 décembre 2021

« Découvrez des histoires plus longues. Les vidéos jusqu’à 60 secondes ne seront plus segmentées », est le slogan qu’Instagram utilise pour renforcer son positionnement face à ses grands rivaux, Snapchat et TikTok.

Les annonces en bobines, choisir d’afficher ou non le nombre de likes, les appels vidéo de groupe, les annonces dans l’onglet Store, la recherche de contenu par mots-clés et hashtags et la confirmation de l’âge de ses utilisateurs pour renforcer la sécurité, ont été quelques-unes des mises à jour qu’Instagram a fait au cours de cette 2021.

De plus, en dehors de cette mise à jour, une amélioration de l’interface pour publier des Stories est prévue, bien qu’il n’y ait aucune confirmation de cela pour le moment. Cependant, nous pourrions terminer l’année avec un nouvel ajout et les histoires de 15 secondes disparaîtront enfin.