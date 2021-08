Vous pourrez installer Windows 11 sur votre ordinateur, même si vous ne remplissez pas les conditions requises | La technologie

Même si votre ordinateur ne répond pas aux exigences de Windows 11, vous pourrez toujours l’installer.

Microsoft n’est pas clair et continue de réfléchir aux exigences minimales et recommandées pour avoir Windows 11 sur notre ordinateur portable, exigences qui ont été adaptées en fonction des critiques que la communauté des utilisateurs a déversées, et qui ont maintenant été abaissées un peu plus pour autoriser d’autres processeurs.

En revanche, et peut-être le plus important, même si votre ordinateur est ancien, Microsoft ne fera rien pour vous empêcher d’installer Windows 11, mais il faudra le faire manuellement.

Le fabricant a déjà publié une série d’exigences matérielles pour Windows 11 et qu’il aura une série de restrictions d’installation si vous l’installez via la mise à jour Windows. Cela signifie que si vous avez un ordinateur qui ne répond pas aux exigences de Microsoft, vous ne pourrez pas installer Windows 11 via la mise à jour Windows, mais oui via un fichier ISO, où plus tard vous devrez l’installer manuellement.

Ceci est très important, car même si vous ne répondez pas aux exigences telles que TPM 2.0 et CPU de nouvelle génération, la seule chose dont vous aurez besoin est un Processeur 1 GHz 64 bits avec deux cœurs ou plus, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Bien sûr, si vous finissez par installer Windows 11 via un fichier ISO, vous pourriez être exposé à un taux d’échec élevé. De plus, l’installation avec cette procédure est plus accessible aux utilisateurs moyens et avancés, de sorte qu’une grande partie du groupe de personnes qui utilisent Windows sur leurs ordinateurs n’utilisera pas cette méthode manuelle.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

En plus des processeurs annoncés précédemment qui seront compatibles avec Windows 11, Microsoft a désormais inclus le Intel Core X et Xeon W de 7e génération. Les puces Intel Core 7820HQ trouvées à l’intérieur du Surface Studio 2 seront également prises en charge.Tous les autres processeurs plus anciens restent incompatibles, du moins jusqu’à nouvel ordre.

De cette façon, si votre ordinateur ne répond pas aux exigences, mais que vous êtes un utilisateur expérimenté et avez suffisamment de connaissances pour installer un nouveau système d’exploitation via un fichier ISO, vous pouvez avoir Windows 11.