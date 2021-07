Vous pourrez peut-être emmener le Galaxy Z Fold 3 dans la piscine avec vous

in

La fonctionnalité la plus excitante du Galaxy Z Fold 3 cette année pourrait être quelque chose que nous attendions que Samsung « répare » depuis le Fold original. Les téléphones pliables 2021 pourraient avoir une meilleure qualité de construction et une durabilité considérablement améliorée. Avec moins d’un mois avant la révélation du Fold 3 et du Flip 3, nous pensons savoir tout ce qu’il y a à savoir sur les combinés. De nombreuses rumeurs affirmaient que les combinés seraient moins fragiles que leurs prédécesseurs. Le dernier en date renforce encore cette idée. Le Fold 3 et le Flip 3 pourraient obtenir des indices de résistance à l’eau incroyables.

Il peut sembler idiot de s’enthousiasmer pour la durabilité du téléphone en 2021, mais le Fold 3 et le Flip 3 sont des appareils pliables. Ils sont dotés d’un verre qui se plie et d’une charnière qui peut permettre à des objets étrangers d’entrer dans le combiné. Ce sont des problèmes que vous ne rencontrez pas sur d’autres combinés. C’est pourquoi vous ne vous inquiétez généralement pas autant de la qualité du verre ou des cotes de résistance à l’eau et à la poussière.

Les smartphones traditionnels sont livrés avec un verre solide qui prend en charge des couches de protection supplémentaires. Et la plupart des produits phares sont aujourd’hui résistants à l’eau et à la poussière.

Les téléphones pliables sont également assez chers. Payer plus d’argent pour un Fold 3 ou Flip 3 et ensuite s’inquiéter des dommages potentiels causés par l’infiltration d’eau et de poussière n’est pas idéal.

Indice de résistance à l’eau Fold 3 expliqué

Les régulateurs de Chine et des États-Unis ont déjà confirmé que le Fold 3 prendra en charge le S Pen. Cela implique que le verre ultra mince de nouvelle génération ne sera pas aussi fragile que l’année dernière. Il y a quelques mois, des rapports indiquaient que le Fold 3 obtiendrait également son propre indice de résistance à la poussière et à l’eau sans offrir un indice de protection (IP) réel.

Le célèbre leaker Max Weinbach a déclaré sur Twitter que le Flip 3 et le Fold 3 seraient tous deux certifiés IPX8. La révélation est venue en réponse à une question demandant si Fold 3 sera résistant à l’eau.

Le tableau d’évaluation de la protection contre les infiltrations (IP) : résistance à la poussière et à l’eau. Source de l’image : Commission électrotechnique internationale

L’image ci-dessus explique l’échelle IP. IPX8 signifie que la valeur de résistance à la poussière n’a pas été décidée (le « X »). Mais le “8” nous indique que l’appareil sera “protégé contre les effets d’une immersion continue dans l’eau”.

Si l’affirmation de Weinbach est basée sur des informations précises, c’est une excellente nouvelle pour Fold 3 et Flip 3. Cela signifie que l’eau et d’autres liquides ne pénètreront pas dans le téléphone.

Comme le souligne SamMobile, la bataille n’est qu’à moitié gagnée. Idéalement, nous voudrions un indice IP67 ou IP68 pour un combiné pliable. La pénétration de poussière a causé des dommages à l’écran lors des premiers examens du Galaxy Fold il y a plus de deux ans. Samsung a proposé une charnière différente l’année dernière pour réduire la quantité de débris entrant dans le téléphone.

Flip3 et Fold3 sont IPX8 https://t.co/Lenz8aOuCV – Max Weinbach (@MaxWinebach) 21 juillet 2021

Mais même après que Samsung ait résolu le problème de charnière, de fines particules de poussière se sont toujours retrouvées à l’intérieur du Flip et du Fold 2. On ne sait pas si Samsung a trouvé un moyen d’empêcher complètement la pénétration de poussière sur les Flip 3 et Fold 3.

Les deux pliables seront lancés le 11 août. C’est à ce moment-là que Samsung nous fournira plus de détails sur leurs cotes de résistance à l’eau et à la poussière.

