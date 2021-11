Vous pourrez peut-être obtenir un chèque de relance de 1 800 $ avant Noël

La vague de chèques de relance que l’IRS émettra dans trois semaines à partir de demain sera un peu différente des dernières tranches de paiements qu’il a envoyées.

D’une part, ce sera le dernier lot de chèques de crédit d’impôt pour enfants en 2021. Le gouvernement fédéral les a envoyés, totalisant des milliards de dollars, chaque mois depuis juillet. Et pour la plupart des gens, les chèques ont totalisé quelques centaines de dollars, tout au plus. Cela nous amène à une autre chose qui sera différente au sujet des chèques à venir le 15 décembre. Pour certains bénéficiaires, le paiement du crédit d’impôt pour enfants de décembre sera beaucoup plus élevé que la normale — totalisant peut-être jusqu’à 1 800 $.

Chèque de relance forfaitaire en décembre

Un contrôle de relance de l’IRS est affiché. Source de l’image : WINDSONG/Adobe

C’est parce que, pour certains destinataires ? Le paiement de relance de décembre sera en fait leur premier chèque de crédit d’impôt pour enfants.

Certaines personnes, pour quelque raison que ce soit, se sont inscrites en retard pour obtenir le paiement anticipé du crédit d’impôt pour enfants cette année. Le Congrès, souvenez-vous, a structuré une expansion du crédit de manière un peu créative lorsqu’il a adopté la loi de relance de 1 900 milliards de dollars plus tôt cette année. Nous sommes toujours dans une pandémie – les législateurs ont donc décidé de donner aux gens un moyen d’obtenir plus tôt le crédit d’impôt de l’année prochaine.

La moitié du crédit vient maintenant, sous forme de chèques d’avance. L’autre moitié, les familles obtiendront lorsqu’elles produiront leurs impôts fédéraux en 2022.

Au lieu de six chèques totalisant jusqu’à 1 800 $ par enfant pour chaque enfant de moins de six ans, les parents que nous avons mentionnés ci-dessus sont sur le point de recevoir un paiement anticipé forfaitaire en décembre. À condition, bien sûr, qu’ils se soient inscrits à temps auprès de l’IRS.

Paiement mensuel de relance du crédit d’impôt pour enfants

Je sais que la dernière année et demie a été difficile pour les gens. Le crédit d’impôt pour enfants élargi du président Biden, qui frappe les comptes bancaires du mois de novembre aujourd’hui, investit dans nos enfants et donne une pause aux familles. – Jaime Harrison, président du DNC (@harrisonjaime) 15 novembre 2021

Selon l’IRS, les familles qui se sont inscrites avant le 15 novembre sont sur le point d’obtenir ce chèque de relance forfaitaire. Plus précisément, ils recevront la moitié du montant total du crédit d’impôt pour enfants à titre d’avance le 15 décembre. « Cela signifie un paiement pouvant aller jusqu’à 1 800 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans », explique l’IRS. «Et jusqu’à 1 500 $ pour chaque enfant de 6 à 17 ans.

« C’est le même montant total que la plupart des autres familles ont reçu en six versements mensuels maximum qui ont commencé en juillet. »

De toute évidence, la date du 15 novembre est maintenant passée. Ainsi, tous les destinataires de ces chèques anticipés sont désormais bloqués. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez manqué la date limite. Vous pourrez toujours profiter de votre part du crédit d’impôt pour enfants élargi. Vous ne l’obtiendrez tout simplement pas en tant que paiement de relance anticipé. Il viendra l’année prochaine, sous la forme d’un véritable crédit d’impôt.

Que se passe-t-il ensuite ?

La grande question à propos de ces contrôles anticipés est de savoir ce qui leur arrivera en 2022. Le contrôle de relance de décembre sera-t-il le dernier ? Ou les démocrates, en vue de 2022 comme une année électorale difficile à mi-mandat, prolongeront-ils ces paiements mensuels de 12 mois supplémentaires ?

L’itération du plan Build Back Better du président Biden actuellement en attente au Sénat américain est la clé ici. Il comprend, entre autres, une prolongation des paiements jusqu’en 2022. C’est-à-dire, en plus du crédit d’impôt que les gens peuvent obtenir lorsqu’ils produisent leurs impôts ? Il y aurait également 12 chèques mensuels à venir, à partir de janvier.

On estime qu’une extension du crédit en 2022 couvrirait 90 % des ménages américains avec enfants. Plus précisément, quelque 35 millions de foyers. C’est juste une question de savoir si les sénateurs, y compris Joe Manchin de Virginie-Occidentale, vont pour cela. Maintenant nous attendons.