Vous pourrez récupérer instantanément les onglets fermés dans une future version de Chrome | La technologie

Vous pourrez récupérer instantanément n’importe quel onglet récemment fermé, et c’est ainsi que cela fonctionne.

Dès que vous surfez sur Internet ou utilisez un navigateur pour travailler, toute l’interface des onglets finira par se remplir, ce qui signifie que parfois, simplement en libérant de la RAM ou en rendant l’écran beaucoup plus propre, nous commençons à fermer des fenêtres que quelques minutes plus tard, nous avons besoin à nouveau.

Heureusement, tous les navigateurs venir avec la possibilité d’annuler ou de restaurer un onglet fermé, simplement en accédant à un bouton ou via un raccourci, et ainsi nous pouvons rouvrir les derniers, voire consulter l’historique des onglets afin de ne pas manquer les informations que nous avions précédemment ouvertes.

Mais parfois, ce processus n’est pas entièrement rapide, devant rechercher l’onglet, obligeant également le navigateur à le charger à nouveau dans son intégralité. Si nous recherchons efficacité et rapidité, vous allez adorer cette nouvelle fonctionnalité qui se prépare dans Chrome.

Et c’est que Google travaille sur une fonction qui accélère la réouverture des onglets précédemment fermés dans le navigateur. Cela se fait à l’aide d’une nouvelle fonctionnalité appelée “cache d’onglets fermés”, une fonction actuellement expérimentale disponible dans la version 94.0.4606.3 de Chrome Canary. La fonctionnalité utilise la même technologie que la fonctionnalité “back caching”, et où une copie complète de la dernière page ou onglet consulté est mise en cache.

Bien que cela augmente la vitesse de réouverture de ces onglets que nous avions fermés, l’utilisation de la mémoire temporaire est également augmentée. Il y aurait également un problème de mise à jour, car certaines de ces pages, en particulier celles qui changent, auraient pu être mises à jour entre-temps, de sorte que la mise en cache et la vraie pourraient légèrement varier.

Si vous avez Chrome Canary, il vous suffit activer le drapeau suivant (chrome : // flags / # closed-tab-cache) dans la barre d’adresse du navigateur et activez la fonctionnalité. Ensuite, vous devrez redémarrer Chrome. Pour le désactiver, c’est exactement la même chose, mais en sélectionnant l’option correspondante.

Nous verrons probablement cette fonctionnalité dans les futures versions de Chrome, y compris d’autres navigateurs à base de chrome comme Edge, ce qui sera finalement une bonne nouvelle pour ceux qui gèrent beaucoup d’onglets.