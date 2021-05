Vous pourriez avoir droit à jusqu’à 16000 $ en nouveaux paiements de relance – voici comment le savoir – .

Le président Biden a pris une sorte de chance – une bizarrerie liée à la façon dont il est considéré par le peuple américain qui lui a permis de proposer et de faire adopter alternativement une législation radicale au Congrès qui élargit considérablement le filet de sécurité sociale, crée des crédits d’impôt majeurs et lancez de nouveaux contrôles de relance, entre autres.

Cette chance est due au fait qu’à ce stade de sa présidence, les Américains semblent le considérer comme moins libéral que son prédécesseur démocrate et ancien patron, Barack Obama. C’est selon un nouveau sondage NBC News publié dimanche, réitérant à quel point Obama a eu de la difficulté à faire passer son programme alors que Biden profite d’être perçu comme plus modéré. C’est une perception intéressante du président actuel, cependant, car elle ne correspond peut-être pas pleinement à la réalité et à l’agenda qu’il veut poursuivre. Considérez, par exemple, que d’une part, il y a des démocrates progressistes qui font pression pour que le président donne son feu vert à une nouvelle série de paiements de secours contre les coronavirus aux Américains en difficulté. Mais s’ils avaient pris la peine de lire le texte intégral des projets de loi de relance de Biden, y compris le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars qu’il a signé en mars, puis le plan américain pour les familles qu’il a proposé ces derniers jours, ils seraient confrontés à au moins un fait inattaquable: Le président Biden est en train de transférer plus de richesses des coffres du gouvernement fédéral aux contribuables américains que ses prédécesseurs ne l’avaient jamais imaginé.

Cela ne veut pas dire que les démocrates appelant à davantage de contrôles de relance n’ont peut-être pas de bonnes raisons de le faire. Juste qu’ils ne devraient pas le faire en affirmant que Biden n’en a pas fait assez à ce stade de la crise des coronavirus. Parce qu’il y a tellement plus d’avantages économiques à trouver dans la législation que Biden a soit signée, soit proposée, qui aidera les contribuables américains au-delà des chèques de relance ponctuels de 1400 $ qui ont attiré une part démesurée d’attention. Nous avons également écrit à maintes reprises au sujet d’une expansion du crédit d’impôt fédéral rendue possible par l’American Rescue Plan qui donnera aux familles 3 600 $ en nouveaux chèques de relance au cours d’une année. Entre-temps, il y a encore d’autres avantages que les familles de travailleurs peuvent tirer de la loi de relance – en plus des chèques de relance de 1 400 $, auxquels s’ajoutent les 3 600 $ que nous venons de mentionner.

Par exemple, il n’y a eu pratiquement aucune couverture médiatique de l’expansion du crédit pour la garde des enfants et des personnes à charge, rendue possible par l’American Rescue Plan. C’est étrange parce que c’est encore plus lucratif que les chèques de relance ponctuels, ainsi que les 3 600 $ découlant de l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants. Selon le site de finances personnelles Nerdwallet, pour l’année d’imposition 2021 uniquement, le crédit pour garde d’enfants et de personnes à charge peut vous rapporter jusqu’à 8000 $ de ce que vous dépensez pour la garde d’enfants et des frais similaires pour un enfant de moins de 13 ans, un conjoint ou un parent qui ne peut pas prendre soin d’eux-mêmes ou d’une autre personne à charge afin que vous puissiez travailler (et jusqu’à 16 000 $ de dépenses pour deux personnes à charge ou plus). Autrement dit, si vous avez deux personnes à charge admissibles ou plus, une famille de travailleurs qui satisfait aux exigences en matière de revenu pourrait obtenir jusqu’à 8 000 $ de crédit d’impôt – encore une fois, rien que pour cette année.

Certes, les chèques de relance de 1 400 $ sont une chose. Mais ils pâlissent sûrement par rapport à un crédit d’impôt de 8 000 $ ou 16 000 $, n’est-ce pas?

C’est pourquoi nous disons qu’il est inhabituel que les gens aient l’impression que Biden est plus modéré que le président Obama. Selon le Comité mixte non partisan de la fiscalité, qui est une entité officielle qui aide le Congrès avec diverses prévisions, le mélange de crédits inclus dans la loi de relance de mars que Biden a signée finira par réduire les impôts des personnes qui ne sont pas beaucoup plus riches que le président. La législation fiscale tant vantée de Trump l’a fait en 2017. En fait, note Politico, de nouvelles estimations montrent que les avantages fiscaux comme tous ceux que nous avons mentionnés ci-dessus signifient que les personnes qui gagnent moins de 100000 $ devraient finir par ne payer presque pas d’impôt fédéral sur le revenu cette année, une fois que les avantages compensent tout ce qu’ils doivent. Permettez-moi de le répéter: les gens qui gagnent moins de 100 000 dollars en théorie devraient finir par payer littéralement ou pas d’impôts, sous le président Biden. Des temps extraordinaires dans lesquels nous vivons.

