Vous pourriez bientôt attendre plus longtemps et payer plus pour les téléphones alimentés par Snapdragon

Qualcomm a du mal à répondre à une augmentation de la demande pour ses chipsets Snapdragon avec de multiples défis d’approvisionnement affectant sa stratégie de production. Les effets d’entraînement pourraient donner plus de priorité au niveau premium au détriment d’appareils plus abordables et d’attentes plus longues pour les commandes.

Des sources chez les fournisseurs de Samsung – la marque de téléphones Android la plus populaire et un partenaire de production pour les puces Snapdragon – indiquent à Reuters que l’OEM coréen fait face à des pénuries sur toute la gamme Snapdragon, jusqu’au produit phare Snapdragon 888. Cela n’a pas été dit. si cela s’est traduit par un ralentissement de la production de smartphones. Pendant ce temps, un cadre d’un ODM pour smartphone avec plusieurs contrats majeurs de marque dit que son entreprise devra réduire les prévisions d’expédition cette année en raison d’une pénurie générale de composants de Qualcomm.

On soupçonne que quelques facteurs contribuent à la compression, dont certains incluent: les tempêtes hivernales dévastatrices au Texas qui ont coupé le courant à une usine Samsung qui fabrique des émetteurs-récepteurs radiofréquences pour Qualcomm; un ralentissement de la production de puces de gestion de l’alimentation en Chine et à Taiwan, et; des achats de panique dus à la rareté sur le marché plus large des puces, qui a fait grimper les prix de manière exponentielle sans la garantie que les stocks arrivent juste à temps. Qualcomm est censé diriger la plupart de ses précieux composants vers la construction de plus de produits Snapdragon 888 que de puces bas de gamme.

Ce qui n’a pas aidé, ce sont les fardeaux de Huawei – le fabricant chinois de téléphones est sous une interdiction d’importation des États-Unis qui empêche efficacement l’entreprise d’utiliser des biens, des services et des propriétés intellectuelles comme le système d’exploitation Android, les pièces Qualcomm et les plans de puce Arm. En tant que tels, ceux qui étaient auparavant fans des téléphones abordables mais puissants de la société ont dû faire face à des changements majeurs dans leurs produits ou, plus probablement, changer de marque.

Si vous cherchez à acheter un téléphone cette année, vous voudrez peut-être le prendre comme signal pour vérifier le plus tôt possible.